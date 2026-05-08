قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
ثابت بدون تغيير.. الدولار يسجل 52.65 جنيهًا
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: تحذيرات مبكرة من أزمة التكاثر غير المنضبط للكلاب
اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو.. والدفاعات الروسية تُسقط عشرات الطائرات
العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟
ترامب: السفن تتجه من مضيق هرمز إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-5-2026 في ملاعب العالم
حبس 33 شخصًا في واقعة نصب كبرى عبر بيع أوهام “الآثار” بأكتوبر
ثابت عند6040 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب اليوم
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
دعاء بعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يسقط ذنوبك في دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات كهربائية.. لكزس تقدم TZ الرياضية الفاخرة |صور

لكزس TZ 
لكزس TZ 
صبري طلبه

كشفت لكزس عن طراز TZ الجديد المخصص لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، حيث تعزز من حضور العلامة اليابانية داخل سوق المركبات الكهربائية الفاخرة، خاصة في السوق الأمريكي، الذي شهدت تقديم تلك النسخة، صاحبة المساحة العائلية والقدرات العالية.

منظومة كهربائية بمدى يقترب من 500 كيلومتر

تعتمد لكزس TZ على منظومة كهربائية تعمل على التوازن بين الأداء والكفاءة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة ستولد قوة تتجاوز 400 حصان، خاصة في الفئات المزودة بنظام الدفع الكلي، كما تخطط لكزس لتوفير السيارة بخيارين للبطاريات، الأولى بسعة 76.96 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 95.82 كيلوواط ساعة.

لكزس TZ

وتشير التقارير العالمية إلى أن مدى القيادة قد يقترب من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة في بعض الفئات، وهو رقم يضع السيارة ضمن المنافسين الرئيسيين في فئة الـ SUV الكهربائية الكبيرة، خصوصًا مع تزايد الطلب على السيارات القادرة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

تصميم لكزس TZ الرياضية 

تحمل لكزس TZ هوية تصميم حديثة تعتمد على الخطوط الانسيابية والواجهة الحادة التي أصبحت جزءًا من لغة التصميم الجديدة لدى لكزس، وتظهر السيارة بمقدمة مدببة مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، كما ترتكز السيارة على عجلات سوداء بتصميم عصري، في حين يعكس الحجم الخارجي الكبير المساحة الداخلية الواسعة التي تستوعب ثلاثة صفوف من المقاعد.

لكزس TZ

مقصورة وتجهيزات لكزس تقدم TZ

توفر لكزس داخلية تعتمد على الدمج بين الفخامة والتقنيات الحديثة، حيث زودت السيارة بشاشة كبيرة مخصصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع دعم تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل الاتصال بالهواتف الذكية، كما حصلت TZ على نظام صوتي متطور يضم 21 سماعة موزعة داخل المقصورة، وتضم السيارة أيضًا فتحة سقف بانورامية، إلى جانب مقاعد كهربائية تدعم التحكم بوضعيات الجلوس.

لكزس TZ

وتشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، وزودت لكزس TZ بمنظومة Lexus Safety System+ 4.0، والتي تتضمن مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق المخصصة لتعزيز مستويات السلامة أثناء القيادة.

لكزس TZ

وتشمل هذه التقنيات أنظمة مراقبة الطريق، ودعم الحفاظ على المسار، ومساعدة السائق خلال القيادة على الطرق السريعة، إلى جانب تقنيات أخرى تعتمد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتحسين الاستجابة وتقليل احتمالات الحوادث.

لكزس TZ لكزس TZ سيارة لكزس TZ سيارة لكزس TZ  الجديدة لكزس TZ  الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تطبيق إنستاباي

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

الواقعة

سقوط 33 متهمًا في قضية نصب كبرى عبر بيع أوهام “الآثار”

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

ترشيحاتنا

الفنان إياد نصار

إياد نصار: العمل في مصر حلم لأي فنان عربي

الفنان علاء مرسي

علاء مرسي لصدى البلد: شخصيتي في قلب شمس تحمل مشاعر حقد وغيرة

الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم تعتذر عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من غبي منه فيه

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد