بقدرات كهربائية.. لكزس تقدم TZ الرياضية الفاخرة |صور

كشفت لكزس عن طراز TZ الجديد المخصص لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، حيث تعزز من حضور العلامة اليابانية داخل سوق المركبات الكهربائية الفاخرة، خاصة في السوق الأمريكي، الذي شهدت تقديم تلك النسخة، صاحبة المساحة العائلية والقدرات العالية.

منظومة كهربائية بمدى يقترب من 500 كيلومتر

تعتمد لكزس TZ على منظومة كهربائية تعمل على التوازن بين الأداء والكفاءة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة ستولد قوة تتجاوز 400 حصان، خاصة في الفئات المزودة بنظام الدفع الكلي، كما تخطط لكزس لتوفير السيارة بخيارين للبطاريات، الأولى بسعة 76.96 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 95.82 كيلوواط ساعة.

لكزس TZ

وتشير التقارير العالمية إلى أن مدى القيادة قد يقترب من 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة في بعض الفئات، وهو رقم يضع السيارة ضمن المنافسين الرئيسيين في فئة الـ SUV الكهربائية الكبيرة، خصوصًا مع تزايد الطلب على السيارات القادرة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

تصميم لكزس TZ الرياضية

تحمل لكزس TZ هوية تصميم حديثة تعتمد على الخطوط الانسيابية والواجهة الحادة التي أصبحت جزءًا من لغة التصميم الجديدة لدى لكزس، وتظهر السيارة بمقدمة مدببة مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، كما ترتكز السيارة على عجلات سوداء بتصميم عصري، في حين يعكس الحجم الخارجي الكبير المساحة الداخلية الواسعة التي تستوعب ثلاثة صفوف من المقاعد.

لكزس TZ

مقصورة وتجهيزات لكزس تقدم TZ

توفر لكزس داخلية تعتمد على الدمج بين الفخامة والتقنيات الحديثة، حيث زودت السيارة بشاشة كبيرة مخصصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع دعم تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل الاتصال بالهواتف الذكية، كما حصلت TZ على نظام صوتي متطور يضم 21 سماعة موزعة داخل المقصورة، وتضم السيارة أيضًا فتحة سقف بانورامية، إلى جانب مقاعد كهربائية تدعم التحكم بوضعيات الجلوس.

لكزس TZ

وتشمل التجهيزات الأخرى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، وزودت لكزس TZ بمنظومة Lexus Safety System+ 4.0، والتي تتضمن مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق المخصصة لتعزيز مستويات السلامة أثناء القيادة.

لكزس TZ

وتشمل هذه التقنيات أنظمة مراقبة الطريق، ودعم الحفاظ على المسار، ومساعدة السائق خلال القيادة على الطرق السريعة، إلى جانب تقنيات أخرى تعتمد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتحسين الاستجابة وتقليل احتمالات الحوادث.