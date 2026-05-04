مواصفات لكزس RC-F موديل 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

تعد لكزس RC-F موديل 2026 واحدة من أبرز سيارات العلامة المقدمة في السوق السعودي، والتي تجمع بين التصميم الرياضي والعصري، إلى جانب القدرات الفنية عالية الأداء.

محرك لكزس RC-F موديل 2026

تعتمد السيارة لكزس RC-F موديل 2026 على محرك بنزين بسعة 5.0 لتر مكون من ثماني أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 470 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، ما يعزز الطابع الرياضي للسيارة، وتصل السرعة القصوى إلى نحو 270 كيلومترًا في الساعة، كما تأتي بسعة خزان وقود تبلغ 66 لترًا.

أبعاد لكزس RC-F موديل 2026 والتصميم

تأتي لكزس RC-F موديل 2026 بهيكل كوبيه منخفض، حيث يبلغ طولها 4,705 مم، بينما يقدر عرض السيارة بحوالي 2,070 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,390 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,730 مم، بينما يصل وزنها إلى 1,860 كجم دون ركاب، وتعتمد على عجلات بقياس 19 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

لكزس RC-F موديل 2026 ووسائل الحماية

تزود السيارة لكزس RC-F موديل 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية متعددة، كما تتوفر تقنيات مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب أنظمة قراءة المسار التي تتضمن تنبيه الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء فيه، وتشمل التجهيزات أيضًا مراقبة النقطة العمياء، وكاميرا خلفية، مع أنظمة مساعدة مثل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني.

تجهيزات لكزس RC-F موديل 2026

تعتمد السيارة لكزس RC-F موديل 2026 على مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية التعديل الكهربائي لمقعد السائق والراكب الأمامي، إضافة إلى ذاكرة لحفظ إعدادات السائق، ويأتي المقود بتصميم متعدد الوظائف ومكسو بالجلد، بينما تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة مدمج، ونظام صوتي ترفيهي من Mark Levinson المكون من 17 سماعة، مع توفر شاشة عدادات رقمية ونوافذ ومرايا كهربائية وإضاءة داخلية.

سعر لكزس RC-F 2026 في السوق السعودية

تقدم السيارة في المملكة العربية السعودية بسعر يبلغ نحو 535,900 ريال.