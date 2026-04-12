قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

محمد إبراهيم

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يناير 2026، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذين صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من جميع أوجه الرعاية والاهتمام، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً برجالها نموذجا فريدا فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعا عن أمن مصر واستقرارها.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص.

وأشاد وزير الدفاع بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يُحتذى به فى تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة.

كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسئولية الأُسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس.

وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر القوات المسلحة رئيس الأركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

وزير التربية والتعليم

وسام وطاهر

عداد الكهرباء

رنجة

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

سيارات 2026

بالصور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

د. أمل منصور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

المزيد