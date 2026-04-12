الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

طعـ.ـنة في صدره ونزيف على الأرض.. التحقيقات في واقعة مقـ.ـتل طالب الأكاديمية العربية

المجني عليه
مصطفي رجب

أدلى الطالب المتهم بإنهاء حياة صديقة بالأكاديمية العربية، باعترافات تفصيليه أمام التحقيق في القضية رقم 31930 لسنة 2026 جنح النزهة علي خلفية الخلافات بينهم بسبب صديقتهما نشب علي اثرها مشاجرة . 

 اعترافات المتهم بقتل طالب الأكاديمية العربية

 

وجاءت اعترافات المتهم، إنه طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية بالنزهة بشيراتون، حيث تعرف على زميلته في شهر 8 عام 2025 وكانت العلاقة بينهما في البداية مجرد صداقة عادية وكانت تحكي له عن مشاكلها بشكل مستمر، وتحدثت إليه وأخبرته أنها في مشكلة وأن شخص يقائل: “ بيتكلم عني بشكل سيئ وبيقول كلام وحش” وقتها تدخل لحل المشكلة  ورحت لـ شحتة وكان برفقته "محمد " وسأله عن الكلام اللي قاله وقتها أنكر، فطلب منه الاعتذار لها وبالفعل انتهى الموقف في حينه وغادروا المكان.

وأوضح المتهم، أنه بعد الواقعة بفترة قصيرة علم بوجود علاقة بين صديقته ومحمد، لكنه لم يكن مهتما بطبيعة العلاقة سوى أنه سمع أن محمد كان يردد داخل الأكاديمية أنه ينوي الارتباط بهه ، كما أنه بعد أسبوعين من الواقعة الأولى كان جالسا في سيارته أمام أحد الأماكن ففوجئ بمحمد هاني يقترب منه برفقة شخص غريب لا يعرفه وأن هذا الشخص طرق زجاج السيارة وطلب منه النزول وسأله عن سبب مضايقته لمحمد  ثم حضر الأخير ورفض مصافحته وعاتبه على عبارة قالها سابقا وهو ما تسبب في تجمع عدد من الأشخاص ولكن المتهم تدخل لتهدئة الموقف واصطحب محمد، جانبا وأكد له أنه لا يرغب في افتعال أي مشاكل وأنه موجود فقط للدراسة وانتهى الموقف دون تصعيد، كما أنه لم يحدث أي تواصل بينهما بعد ذلك حتى يوم الواقعة حيث كان خارجا بسيارته من جراج الأكاديمية برفقة صديقه ياسين فوجد سيارة تعيق الطريق وعندما استخدم آلة التنبيه حدثت مشادة بينه وبين شخص تبين لاحقا أنه يدعى يوسف الذي طلب منه أن يتحرك للناحية الأخرى.

وتابع، أنه في أثناء ذلك فوجئ بحضور محمد ه، فاعتقد أن الأمر مدبر بسبب الخلافات السابقة فتحرك بالسيارة ثم عاد مرة أخرى إليهم محاولًا إنهاء الموقف إلا أن محمد ناداه واستفزه وأخبره أن الشخص الذي كان يتشاجر معه هو أخوه ثم أمسك به من ملابسه ودفعه محاولًا إبعاده وكان بحوزته سلاح أبيض كتر في ملابسه فاستخرجه للدفاع عن نفسه وطعنه في صدره موضحا أن المجني عليه بدأ ينزف لكنه لم يشعر في البداية واستمر في التعدي عليه.

 إحالة الطالب أحمد إبراهيم

 

وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة الطالب أحمد إبراهيم حطب المتهم بقتل زميله وشريكه ياسين محمد حلمي في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة الي المحاكمة الجنائية العاجلة.

كانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة أمرت، بالتصريح بدفن جثمان الطالب ضحية زميله في الأكاديمية العربية للنقل البحري بمصر الجديدة.


تفاصيل الواقعة

كشف أحد أصدقاء المجني عليه بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الطالب الضحية لقي مصرعه نتيجة اعتداء بسلاح أبيض على يد زميل لهم، موضحاً إن الحادث جاء أثر خلاف نشب بين المجني عليه وزميل له بكلية الهندسة يدعى أحمد حطب بسبب فتاة.

 وأوضح أن المتهم حضر يوم الواقعة إلى الجامعة وتوجه مباشرة نحو المجني عليه قبل أن يسدد له ثلاث طعنات استقرت واحدة منهما في القلب، ما أدى إلى إنهاء حياته في الحال.

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة،  بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين طالبين بسبب خلافات بينهما أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض طعنات نافذة أصابته إصابات بالغة، مما أسفر عن مقتله ، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيقات .


 

