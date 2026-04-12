تأجيل محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة شاب بالتجمع الخامس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة انهاء حياة شاب بمنطقة التجمع الخامس إلى جلسة 15 أبريل الجاري.

مشاجرة بين طرفين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين، وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شاب متأثرًا بإصابته بضربات من آلة حديدية.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية تعدى فيها المتهم علي المجني عليه بالضرب المبرح.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم محمد. أ وجه إلى المجني عليه عدة ضربات بعصا حديدية على رأسه خلال المشاجرة أسقطته غارقا في دمائه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته.