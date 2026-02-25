قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
شقيق ضحية بورسعيد يكشف «كلمة السر» في الجريمة.. اتهامات مُثيرة لفتاة من العائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ألف عام من التنوير.. الجامع الأزهر نبض الأمة وكعبة العلم في ذكراه الـ 1086

الجامع الأزهر في ذكرى تأسيسه
الجامع الأزهر في ذكرى تأسيسه
عبد الرحمن محمد

لم يكن مجرد بناءٍ من حجر ورخام، بل كان ميلاداً لروح أمة، ومنارةً لم تنطفئ جذوتها منذ أن رُفع فيها أول أذان قبل قرابة أحد عشر قرناً. اليوم، ومع إشراقة السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية، يحتفي العالم الإسلامي بمرور 1086 عاماً على افتتاح الجامع الأزهر الشريف؛ ذلك الصرح الذي لم يتوقف يوماً عن كونه "قبلة العلم" ومعقل الوسطية، والجامعة التي احتضنت طالبي المعرفة من شتى بقاع الأرض، ليعود اليوم في أبهى صوره، جامعاً وجامعة، بفضل طفرة غير مسبوقة في أنشطته الدعوية والعلمية.
من "جوهر" التأسيس إلى "قبلة" المسلمين
تعود جذور الحكاية إلى القائد جوهر الصقلي، الذي وضع حجر الأساس لهذا المعلم التاريخي عقب تأسيس مدينة القاهرة،  بدأت أعمال التشييد في عام 359 هـ، واستغرقت رحلة البناء عامين وثلاثة أشهر، حتى فُتحت أبوابه لإقامة أول صلاة جمعة في 7 رمضان 361 هـ.
ويؤكد المؤرخون بالجامع الأزهر أن هذا الصرح هو أول عمل معماري فاطمي في مصر لا يزال صامداً في موقعه الأصلي، محافظاً على نقوشه الكوفية العريقة ومحاريبه التي تحكي قصص القرون الخوالي، رغم التوسعات التي ضاعفت مساحته عبر العصور لتشمل منشآت ومدارس أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من هويته.

 تفاصيل تروي التاريخ
يمثل الجامع الأزهر متحفاً مفتوحاً للفنون الإسلامية؛ فمن يطرق أبوابه (مثل باب المزينين) يجد نفسه وسط مزيج ساحر من المدارس المعمارية
• المدرسة الأقبغاوية التي تحتضن مكتبة الأزهر العريقة بمحرابها المرصع بالفسيفساء المذهبة.
•المدرسة الطيبرسية بجمال شبابيكها النحاسية ودقة هندستها.
• مآذن قايتباي والغطريف: التي تعانق سماء القاهرة، شاهدةً على براعة النحت في الحجر.
لم يقتصر التصميم على الجمال فقط، بل كان وظيفياً بامتياز؛ فالمقصورات التي ضمت مئات الأعمدة الرخامية، والصحن المكشوف، والأروقة المتعددة، صُممت لتستوعب آلاف المصلين والدارسين في وقت واحد.
فلسفة الأروقة

 بيت الوافدين وملاذ المصريين، تعد "الأروقة" هي القلب النابض للجامع الأزهر، وهي التي جسدت مفهوم "عالمية الأزهر" قبل مئات السنين، فكان لكل جنسية أو إقليم "رواق" خاص يجمع أبناءه، ومن أبرزها:
• أروقة الوافدين مثل أروقة الأتراك، الشوام، المغاربة، الجاوة (جنوب شرق آسيا)، والأكراد، مما حول الأزهر إلى جسر ثقافي يربط القارات الثلاث.
• أروقة المصريين التي تخصصت بحسب الأقاليم والمذاهب، مثل رواق الصعايدة، الشراقوة، ورواق المكفوفين، بالإضافة إلى أروقة المذاهب الفقهية الأربعة.
 

 لماذا سمي "الأزهـر"؟
رغم تعدد الآراء التاريخية، يظل الرأي الأرجح أن التسمية جاءت تيمناً بلقب السيدة فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- ابنة النبي محمد ﷺ، وهو ما يعكس المكانة الروحية والقدسية التي أراد الفاطميون إضفاءها على هذا المسجد الجامع.
الأزهر اليوم و عودة الروح للجامعة والجامع
في ذكراه الـ 1086، لا يقف الأزهر عند أطلال الماضي، بل يشهد حالياً نهضة شاملة في برامجه العلمية والدعوية، ويجمع المحللون على أن العقد الأخير شهد استعادة الأزهر لدوره المحوري كمنارة لبث الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة، من خلال تكثيف اللقاءات العلمية وحلقات تحفيظ القرآن، ليبقى كما كان دائماً: كعبة العلماء ومقصد الباحثين من أكثر من 100 دولة.

الجامع الأزهر ذكرى افتتاح الأزهر 7 رمضان تاريخ القاهرة أروقة الأزهر كعبة العلماء الفكر الوسطي ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد