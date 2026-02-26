تحركات عاجلة لمحافظ أسوان لتحسين الخدمات بحى الصداقة الجديدة..صور

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية لحي الصداقة الجديدة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة أمر المحافظ بتحرير محاضر مخالفة لنقص وزن رغيف الخبز لعدد 2 مخبز بالحى ، وذلك عقب رصده لهذه المخالفات.

وشدد محافظ أسوان على مديرية التموين بالرقابة الحازمة على المخابز البلدية والأفرنجية، وعدم التهاون فى وزن وجودة رغيف العيش، وهو الذى يتوازى معه تشديد الرقابة على صرف الدعم الإضافى بواقع 400 جنيه على بطاقات التموين ، والتى بدأ صرفها الشهر الحالى والقادم ضمن الحزمة الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية التى أعلنها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخراً .

كما حرص المحافظ على التحاور مع المواطنين المترددين على المخابز ، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات بما يساهم فى سرعة التدخل وتحقيق الإنضباط وضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة .

جولات ميدانية

وفى السياق ذاته إستمع محافظ أسوان إلى شكاوى وإحتياجات عدد من أهالى حى الصداقة الجديدة ، والتى تمثلت فى وجود كسورات وطفح ببعض خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، إلى جانب المطالبة بزيادة الإضاءة بالشوارع الداخلية والرئيسية .

وعلى الفور ، وجه المحافظ المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة مراجعة كافة الخطوط والشبكات بالمنطقة ، والتعامل السريع مع أى تراكمات للمياه أو الصرف من خلال أعمال الشفط وإجراء الصيانة اللازمة ، وتنفيذ الإصلاحات العاجلة لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين ، مكلفاً بقيام الوحدة المحلية ورئاسة الحى بمراجعة أعمدة الإنارة وتركيب اللمبات اللازمة لتعزيز مستوى الإضاءة بكافة الشوارع والمتخللات بين العمارات السكنية .

كما رصد المحافظ قيام سيارة نقل بتحميل مخلفات مبانى دون تغطيتها مما تسبب فى تساقطها بالطريق العام ، وعلى الفور تم سحب رخصة السيارة ، وتكليق إدارة المرور بتحديد موقع تجميع وإلقاء المخلفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة عدم الترخيص .

ولفت بأن الهدف من الجولات الميدانية المفاجئة التعرف على المشاكل والتحديات التى تقابل منظومة العمل لضبط الأداء التنفيذى ، وفرض الإنضباط فى الشارع الأسوانى ، وتحقيق الإستجابة الفورية لمطالب المواطنين بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات وجودة الحياة ، وتم توجيه إدارة المتابعة الميدانية للمحافظ بالقيام بكتابة تقارير يومية عن الشكاوى الجماهيرية من أرض الواقع الفعلى .