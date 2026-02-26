قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: لقاءات جماهيرية أسبوعية وتفعيل قنوات التواصل..صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية دورية مع المواطنين يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع ، وذلك بشكل منتظم عقب إجازة عيد الفطر المبارك بما يضمن إتاحة قنوات مباشرة لعرض الشكاوى والمطالب والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن حيث يأتى ذلك فى إطار ترسيخ نهج التواصل المباشر وتعزيز جسور الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين .

وأكد محافظ أسوان على أن هذه اللقاءات ستتكامل مع اللقاء الجماهيرى الذى سيعقده المحافظ مع المواطنين أيضاً وذلك فى ضوء منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الإستجابة الفورية للمشكلات الجماهيرية .

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة التحليل الدقيق لكافة الشكاوى الواردة ، وإعداد تقرير شهرى بنتائج الإستجابة يتم تصنيفه قطاعياً وجغرافياً لقياس معدلات الأداء ورصد أوجه القصور ومعالجتها أولاً بأول .

لقاءات جماهيرية

ووجه المحافظ إلى إنشاء صفحات رسمية لمديريات الخدمات على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " لعرض التدخلات والحلول التى يتم تنفيذها بشفافية كاملة ووضوح ، ووفقاً للمرجعية القانونية بما يسهم فى إبراز الجهود المبذولة والتصدى لأى محاولات للتقليل منها أو التشكيك فيها .

وكلف محافظ أسوان بالإعلان عن أرقام هواتف رؤساء المراكز والمدن ومسؤولى غرف العمليات بكل مركز ومدينة لضمان سرعة التواصل مع المواطنين ، وتلقى الشكاوى على مدار الساعة، بما يساهم فى تحقيق سرعة الإستجابة ، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي ، وتحقيق رضا المواطن كهدف رئيسى لكافة مؤسسات الدولة .

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى ظل التوجيهات التى تأتى ضمن رؤية واضحة تعتمد على الشفافية والمصارحة ، والعمل الميدانى الجاد ، وتحويل الشكاوى إلى فرص حقيقية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

