فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
فن وثقافة

قلب عيل.. حسين الجسمي يطرح أغنية إعلان مستشفى مجدي يعقوب

حسين الجسمي
حسين الجسمي
أحمد إبراهيم

طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة بعنوان “قلب عيل” وهي اغمية إعلام مستشفى مجدى يعقوب، وقد تم طرحها عبر موقع اليوتيوب. 

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.

حسين الجسمي باغنية دنيا وناس وحياة

من ناحية أخرى أطلق الفنان حسين الجسمي، أغنية "دنيا وناس وحياة"، حاملة رسالة اجتماعية وتنموية، ضمن إحدى الحملات الإعلانية في الموسم الدرامي الرمضان 2026. 

أغنية "دنيا وناس وحياة" لـ حسين الجسمي، من كلمات أمير طعيمة، وألحان ورؤية فنية لـ هشام جمال، وتوزيع مادي، بينما تولى بيشوي مجدي مهمة الميكساج. 

ويتميز العمل بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات والرموز في الرياضة والفن، على رأسهم أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب، والمدرب التاريخي لمنتخب مصر وأيقونة نادي الزمالك حسن شحاتة، في خطوة رمزية لتوحيد قطبي الكرة المصرية في رسالة تنموية جامعة. 

وشاركت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والنجم الرياضي مؤمن زكريا، والفنان والممثل أحمد فهمي، لتشكيل لوحة فنية بصرية تعكس التنوع والتكاتف المجتمعي.

ويُتاح العمل الجديد الآن على القناة الرسمية لحسين الجسمي على YouTube، إلى جانب جميع منصات التواصل الاجتماعي، ليصل إلى جمهور واسع ويؤكد دوره كصوت فني يجمع بين الفن والرسائل المجتمعية الهادفة.

أحدث أغاني حسين الجسمي

في نوفمبر 2025، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “جبل الأغنية العربية”، أغنيته الجديدة “أبوس خشمه” بروح شعبية سعودية معاصرة، في عمل يجمع بين فخامة الكلمة وجمال اللحن وقوّة الأداء.

ألبوم حسين الجسمي 

في أغسطس الماضي، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، “ألبوم HJ2025”، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

العمل الأول هو رائعة شعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحمل عنوان "يا نسيمٍ هب جدواكم" من ألحان الملحن المبدع ياسر بو علي، وتوزيع عصام الشرايطي، وتأتي بصيغة فنية تعكس عمق الكلمة وقوة الإحساس.

وتم تنفيذ فيديو كليب 'مِستنيك' بمشاركة تمثيلية لافتة من النجمين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعدًا دراميًا مميزًا، وزاده تألقًا على صعيدي الأداء والإخراج. وقد جاء التقديم البصري والفني بتوقيع شركة روزناما، بقيادة المبدع هشام جمال، في إطار يعكس روح المشروع وتنوّعه.

وُطرحت الأغنيتان وعُرضتا في قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية في يوتيوب، وعبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغاني، وبأسلوب مطوّر ومختلف ضمن أحدث الإمكانيات التقنية الحديثة.

