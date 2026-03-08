الظهور الأول.. حمزة عبدالكريم يشارك أساسيًا مع شباب برشلونة ضد هويسكا

يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لتسجيل ظهوره الأول بقميص نادي برشلونة للشباب، خلال مواجهة هويسكا المقرر إقامتها اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني للشباب.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "حمزة عبدالكريم أساسي مع لاماسيا ضد هويسكا بعد قليل، في دوري الشرف الإسباني - القسم الثالث"

موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وهويسكا بعد قليل على ملعب Base Aragonesa de Fútbol، ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة Aragón Deporte الإسبانية.

موقف برشلونة في الدوري الإسباني للشباب

يدخل فريق الشباب بنادي برشلونة اللقاء وهو يهدف إلى تعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يمتلك حاليا فارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر نادي إسبانيول