إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
رياضة

الظهور الأول.. حمزة عبدالكريم يشارك أساسيًا مع شباب برشلونة ضد هويسكا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
يارا أمين

يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لتسجيل ظهوره الأول بقميص نادي برشلونة للشباب، خلال مواجهة هويسكا المقرر إقامتها اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني للشباب.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك "حمزة عبدالكريم أساسي مع لاماسيا ضد هويسكا بعد قليل، في دوري الشرف الإسباني - القسم الثالث"

موعد مباراة برشلونة ضد هويسكا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وهويسكا بعد قليل على ملعب Base Aragonesa de Fútbol، ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة Aragón Deporte الإسبانية.

موقف برشلونة في الدوري الإسباني للشباب

يدخل فريق الشباب بنادي برشلونة اللقاء وهو يهدف إلى تعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يمتلك حاليا فارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر نادي إسبانيول

حمزة عبد الكريم نادي برشلونة برشلونة هويسكا خالد علي لاماسيا

