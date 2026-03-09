صحف إسبانية تتغزل في المهاجم المصري حمزه عبدالكريم

أشادت بعض الصحف الإسبانية بالمهاجم حمزة عبد الكريم نجم برشلونه عقب أدائه المبهر بقميص برشلونة في منافسات فرق الشباب.

ونشرت صحيفة "سبورت" تقرير بعنوان "حمزة عبد الكريم يحلق عاليًا مع برشلونة" حيث اكدت ان حمزه ترك بصمة مميزه خلال مشاركته الأولى مع فريق الشباب

وأكدت الصحيفة : تلك البداية المبشرة ستمنح اللاعب مزيد من الثقه خاصة في ظل امتلاكه مقومات المهاجم الصريح.

كما أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن حمزة عبد الكريم خاض نحو 73 دقيقة في اللقاء، ونجح في تسجيل هدف برشلونة الثاني برأسية مميزة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يكتف بتسجيل هدفه الأول، بل نجح أيضًا في الحصول على ركلة جزاء لصالح فريقه .