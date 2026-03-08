حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو

سجل النجم المصري حمزة عبدالكريم هدفًا مساء اليوم الأحد، في مباراة برشلونة وهويسكا ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني للشباب موسم 2025-26.

https://www.youtube.com/live/4Ey1-IMGHe0?si=7p9hF31RkfM12AGE

جاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وسدد كرة رأسية قوية مستغلاً خروج حارس مرمى هويسكا، ليمنح شباب برشلونة التقدم بنتيجة 2-1 في أول ظهور رسمي له مع البلوجرانا.



حمزة عبد الكريم يشارك لأول مرة

وشارك حمزة عبد الكريم للمرة الأولى مع فرق برشلونة، خلال لقاء اليوم، بعد حصوله على تصريح العمل في إسبانيا، خلال الأيام الماضية.

وانضم عبد الكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للاعب مع برشلونة، ضمن تجهيزه للتواجد مع فريق الرديف في الفترة المقبلة، إلا أنه يخوض لقاءات الشباب من أجل تجهيزه.