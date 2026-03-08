بداية قوية.. حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة أمام هويسكا

سجل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، أول أهدافه في رحلته الاحترافية مع الفريق الكتالوني، خلال مشاركته في مباراة فريق الشباب، التي جمعته مع هويسكا في دوري الشباب الإسباني.

وجاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وسدد كرة رأسية قوية مستغلاً خروج حارس مرمى هويسكا، ليمنح شباب برشلونة التقدم بنتيجة 2-1 في أول ظهور رسمي له مع البلوجرانا.

حمزة عبد الكريم يشارك لأول مرة

ويشارك حمزة عبد الكريم للمرة الأولى مع فرق برشلونة، خلال لقاء اليوم، بعد حصوله على تصريح العمل في إسبانيا، خلال الأيام الماضية.

وانضم عبد الكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للاعب مع برشلونة، ضمن تجهيزه للتواجد مع فريق الرديف في الفترة المقبلة، إلا أنه يخوض لقاءات الشباب من أجل تجهيزه.