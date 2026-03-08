قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
رياضة

بداية قوية.. حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة أمام هويسكا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
يارا أمين

سجل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، أول أهدافه في رحلته الاحترافية مع الفريق الكتالوني، خلال مشاركته في مباراة فريق الشباب، التي جمعته مع هويسكا في دوري الشباب الإسباني.

وجاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وسدد كرة رأسية قوية مستغلاً خروج حارس مرمى هويسكا، ليمنح شباب برشلونة التقدم بنتيجة 2-1 في أول ظهور رسمي له مع البلوجرانا.

حمزة عبد الكريم يشارك لأول مرة 

ويشارك حمزة عبد الكريم للمرة الأولى مع فرق برشلونة، خلال لقاء اليوم، بعد حصوله على تصريح العمل في إسبانيا، خلال الأيام الماضية.

وانضم عبد الكريم لصفوف برشلونة أتلتيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للاعب مع برشلونة، ضمن تجهيزه للتواجد مع فريق الرديف في الفترة المقبلة، إلا أنه يخوض لقاءات الشباب من أجل تجهيزه.

حمزة عبد الكريم برشلونة الفريق الكتالوني هويسكا برشلونة أتلتيك

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

أرشيفية

إخلاء سبيل سائق رئيس حي التبين بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة دهس الطفل ياسين

القبض على سائق تاكسي

بعد هروبه.. القبض على سائق تاكسي اصطدم بدراجتين ناريتين في الغربية

صورة ارشيفية

العثور على جثة شاب داخل منزله في إسنا بالأقصر

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد