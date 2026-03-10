الداخلية تكشف تفاصيل محاولة عامل التعدى على سيدة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة تكسير القفل الخاص بأحد المخازن والتعدى على سيدة بالمنيا.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى، تم تنفيذ قرار تمكين لشقة سكنية بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى مزار لصالح إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، ضد عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وعقب استلامها الشقة المُشار إليها، قامت بوضع قفل على مخزن بالطابق الأرضى بذات المنزل "محل نزاع قضائى بينها وذات الشخص"، فقام على أثرها الأخير بكسر القفل وقيام والدته بالتعدى عليها بالسب.

أمكن ضبطه ووالدته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





