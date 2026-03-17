أصل الحكاية

عيد الفطر 2026.. توافق فلكي مرتقب يوحد موعد الاحتفال| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

تشير التقديرات الفلكية إلى مشهد غير معتاد نسبيا مع نهاية شهر رمضان لعام 1447هـ (2026م)، حيث يتوقع أن تتفق غالبية الدول العربية والإسلامية على أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر، رغم اختلافها في تحديد غرة الشهر الفضيل.

وضع فلكي استثنائي اتفاق رغم اختلاف البداية

ورغم أن بداية شهر رمضان هذا العام شهدت تباينا بين الدول، إلا أن الحسابات الفلكية ترجح توحد موعد العيد في معظم الدول، مع احتمال ظهور استثناءات محدودة تعلن العيد يوم السبت 21 مارس، وذلك وفقا لاختلاف معايير رؤية هلال شهر شوال.

لحظة الاقتران البداية الفلكية للهلال

تشير الحسابات إلى أن الاقتران المركزي (المحاق) سيحدث فجر الخميس 19 مارس 2026، عند الساعة 04:23 صباحا بتوقيت مكة المكرمة (01:23 بالتوقيت العالمي).

ويمثل هذا التوقيت اللحظة التي يقع فيها القمر بين الأرض والشمس، ليبدأ بعدها تشكل الهلال الجديد تدريجيًا.

لماذا اختلفت بداية رمضان؟

شهدت بداية شهر رمضان تباينا بين الدول الإسلامية، حيث انقسمت إلى ثلاث فئات:

-الأربعاء 18 فبراير: دول اعتمدت الحسابات الفلكية أو ثبتت لديها الرؤية مبكر، مثل السعودية وقطر والكويت وفلسطين والسودان.

-الخميس 19 فبراير: دول لم تتمكن من رؤية الهلال مساء الأربعاء، مثل مصر والأردن والمغرب والعراق والجزائر.

-الجمعة 20 فبراير: دول محدودة مثل نيوزيلندا وبعض الجزر المجاورة.

هذا التباين انعكس بدوره على تحديد ليلة تحري هلال شوال.

لماذا قد يختلف موعد العيد بين الجمعة والسبت؟

بالنسبة للدول التي بدأت الصيام يوم الأربعاء، فإنها ستتحرى الهلال مساء 18 مارس، حيث يكون القمر قد غاب قبل الشمس، ما يجعل رؤيته مستحيلة وبالتالي ستُتم هذه الدول 30 يوما من رمضان، ليكون يوم الجمعة 20 مارس عيدا رسميًا.

أما الدول التي تعتمد الرؤية البصرية فقط داخل حدودها، فقد لا تتمكن من رؤية الهلال مساء 19 مارس، ما يدفعها لإكمال رمضان 30 يومًا، وبالتالي يكون العيد يوم السبت 21 مارس.

هل يمتد الاختلاف إلى يوم الأحد؟

في مناطق بعيدة مثل نيوزيلندا وبعض جزر المحيط الهادئ، قد تتعذر رؤية الهلال حتى يوم الجمعة، ما يعني إتمام 30 يومًا من رمضان، ليكون عيد الفطر هناك يوم الأحد 22 مارس.

 عيد الجمعة فلكيا وأطول أيام الصيام

تشير الحسابات الفلكية فى مصر إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يوما فقط، حيث يوافق يوم الخميس 19 مارس آخر أيام الشهر.

كما يُعد هذا اليوم الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، والتي تصل إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

ووفقا لإمساكية المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الجمعة 20 مارس، على أن تقام صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحا.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن عيد الفطر لعام 2026 سيحمل قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الإسلامية، مع بقاء اختلافات محدودة تفرضها طبيعة الرؤية الشرعية وتباين المعايير المعتمدة.

