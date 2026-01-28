قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الإجازات الرسمية في مصر.. رؤية مختلفة تحقق التوازن وتحمي حقوق العامل| خبير يوضح

الإجازات الرسمية في مصر.. رؤية مختلفة تحقق التوازن وتحمي حقوق العامل| خبير يوضح
الإجازات الرسمية في مصر.. رؤية مختلفة تحقق التوازن وتحمي حقوق العامل| خبير يوضح
ياسمين القصاص

تعد الإجازات الرسمية أحد العناصر المؤثرة في تنظيم حياة الأفراد والمجتمع، إذ لا تقتصر أهميتها على كونها فترات للراحة فقط، بل تمتد لتشمل أبعادا اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تمس إيقاع الحياة داخل المدن. 

وفي هذا الإطار، يوضح خبراء التنمية المحلية الدور الحقيقي للإجازات في التخطيط الحضري وبناء الإنسان، بما يحقق التوازن بين العمل والراحة.

قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 للموظفين.. هتعرف تخرج وتنبسط | الموجز

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الإجازات في مصر لا تعدإلتزام دستوري أو ديني، ولكنها جزء من التخطيط الحضري الذكي، وبناء الإنسان والمدينة معا.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجازات هي أداة للتنظيم الاجتماعي والثقافي التي تؤثر بشكل كبير على إيقاع الحياة في المدن، حركة المرور والنقل، نشاط اقتصادي سياحي، تماسك مجتمعي، وأكد أن لدينا نوعين من الإجازات: دينية ووطنية، ويكون لها عدد أيام ثابتة، ولكنها قد تمتد بقرار من الحكومة ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار حسان، إلى أن الإجازات تساعد على وجود نشاط موسمي تجاري قوي، ويكون هناك حركة سفر قوية، ولذلك تحتاج لإدارة قوية لنظافة الأماكن العامة وأيضا الحفاظ على الصحة العامة.

وتابع: "قانون العمل 14 لسنة 2025، ينظم علاقة العمل والعاملين بالقطاع الخاص، والقرار الوزراء أيضا 294 لسنة 2025، الذي يحدد الاجازات الرسمية بالأجر الكامل أو أجر مضاعف أو يوم بديل عن الحاجة للعمل في أيام الإجازات".

واختتم: "هذه الأيام لا تخصم من الإجازات السوية خاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتصبح إجازاتهم السنوية غير ناقصة على الإطلاق". 

والجدير بالذكر، أن  الإجازات في مصر تمثل أداة تنظيمية مهمة تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، إلى جانب كونها حقا قانونيا منظما بقوانين واضحة تحمي حقوق العاملين، وهو ما يعكس أهمية الإدارة الواعية لتلك الفترات بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة الحياة داخل المجتمع.

الإجازات الإجازات السنوية الاجازات الرسمية العطلات الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يختتم خلوة روحية للشباب الجامعي بعنوان من الضوضاء إلى السكون

وزارة التضامن

بعثة اللجنة الدولية: الهلال الأحمر المصري أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة

مطار القاهرة

وزارة الطيران تنفّذ تجربة طوارئ موسعة لتعزيز جاهزية الطوارئ بمنظومة النقل الجوي

بالصور

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد