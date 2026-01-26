جامعة بنها تنظم ورش فنية متخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام

أعلن مركز الخدمة العامة لإنتاج وتسويق منتجات كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها ، عن تنظيم عددا من الورش الفنية المتخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام.



يأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية بهدف تنمية الخيال والمهارات اليدوية، وتعريفهم بعالم الفنون التطبيقية بأسلوب مبسط وآمن يناسب أعمارهم من طباعة المنسوجات والحلي والاكسسوارات والتشكيل المجسم وتصميم الملابس والأزياء .

تنسيق الورش

وتقام الورش بتنسيق الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي مدار 4 أيام بواقع 3 ساعات يوميا من التعلم والمتعة والأنشطة التفاعلية المتنوعة وتتضمن اليوم الأول ورشة طباعة المنسوجات للأطفال والتي تهدف إلي تنمية الحس اللوني من خلال الطباعة بالبصمة وبالاستنسل ، واليوم الثاني ورشة الحلي والاكسوارات والتي تهدف إلي تنمية الدقة والتركيز وتنفيذ إكسسوارات متنوعة من الخرز والسلك .



كما تتضمن ورشة التشكيل المجسم باليوم الثالث والتي تهدف إلي تنمية الخيال والقدرة على التشكيل من خلال تكوين اشكال مجسمة بسيطة ، واليوم الرابع ورشة تصميم الأزياء والتي تهدف إلي تنمية الخيال والإبداع من خلال الرسم والتلوين والتجريب والاكتشاف.

التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1F3BwbvZRcgDbhQZEHZgqA4Xv_LcLvXNoEkkDdWKMG1I/edit