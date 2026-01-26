قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تنظم ورش فنية متخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام

دورات تدريبية
دورات تدريبية

أعلن مركز الخدمة العامة لإنتاج وتسويق منتجات كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها ، عن تنظيم عددا من الورش الفنية المتخصصة للأطفال خلال إجازة منتصف العام.


يأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية بهدف تنمية الخيال والمهارات اليدوية، وتعريفهم بعالم الفنون التطبيقية بأسلوب مبسط وآمن يناسب أعمارهم من طباعة المنسوجات والحلي والاكسسوارات والتشكيل المجسم وتصميم الملابس والأزياء .

تنسيق الورش

وتقام الورش بتنسيق الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي مدار 4 أيام بواقع 3 ساعات يوميا من التعلم والمتعة والأنشطة التفاعلية المتنوعة وتتضمن اليوم الأول ورشة طباعة المنسوجات للأطفال والتي تهدف إلي تنمية الحس اللوني من خلال الطباعة بالبصمة وبالاستنسل ، واليوم الثاني ورشة الحلي والاكسوارات والتي تهدف إلي تنمية الدقة والتركيز وتنفيذ إكسسوارات  متنوعة من الخرز والسلك .


كما تتضمن ورشة التشكيل المجسم باليوم الثالث والتي تهدف إلي تنمية الخيال والقدرة على التشكيل من خلال تكوين اشكال مجسمة بسيطة ، واليوم الرابع ورشة تصميم الأزياء والتي تهدف إلي تنمية الخيال والإبداع من خلال الرسم والتلوين والتجريب والاكتشاف.
التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1F3BwbvZRcgDbhQZEHZgqA4Xv_LcLvXNoEkkDdWKMG1I/edit

القليوبية محافظة القليوبية مركز الخدمة العامة جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف في الوادي الجديد قريبا.. تفاصيل

تحصين الثروة الحيوانية

خلال 3 أسابيع.. تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

جانب من الحدث

صحة الوادى الجديد يتصدر القطاع الخدمى على مستوى الجمهورية

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد