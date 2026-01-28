جامعة العاصمة تعلن عن فعاليات الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) عن تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تحت شعار «جامعة العاصمة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية»، من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة وتحت رعايته، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بتكثيف الأنشطة الطلابية في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدرات الطلاب.

وتتضمن خطة الأنشطة تنظيم زيارات ميدانية للمعارض والمتاحف، وإطلاق عدد من الرحلات التثقيفية والترفيهية، إلى جانب مسابقات متنوعة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتحفيز التميز، فضلاً عن برامج تدريبية لتنمية مهارات القيادة الطلابية، وتكثيف الزيارات إلى المشروعات القومية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم برامج متنوعة تسهم في تنمية الوعي الوطني والثقافي، وتعزز روح الإنتماء والمشاركة الإيجابية لدى الطلاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإستثمار في الإنسان وبناء جيل قادر على القيادة والإبداع.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام تم إعدادها لتلبي اهتمامات الطلاب المختلفة، وتوفر لهم بيئة محفزة على الإبداع والتعلم غير التقليدي، مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى صقل مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم القيادية، وربطهم بقضايا الوطن والمشروعات القومية الكبرى.

وتشمل الأنشطة:

النشاط الرياضي و الرحلات :

الإشتراك في دورة الجامعات ٥٣ ( الشهيد إبراهيم الرفاعي ) بطولة محاكاة الألعاب الأفريقية التي ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات .

النشاط الإجتماعي :

دورة الإسعافات الأولية لطلاب وطالبات جامعة العاصمة .

رحلات وزيارات تثقيفية ترفيهيه متنوعة (أعرف بلدك ( الغردقة - العين السخنة .

النشاط الثقافي والفني :

المشاركة في تصفيات مسابقة إبداع ١٤ للجامعات والمعاهد العليا التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ، في مسابقات ( المسرح الغنائي - الفنون التشكيلة - الفنون الاستعراضية - القصة القصيرة - الرواية - الانشاد الديني ) .

تنفيذ زيارات المعرض القاهرة الدولي للكتاب .

النشاط العلمي والتكنولوجي :

المشاركة في تصفيات مسابقة إبداع ١٤ للجامعات والمعاهد العليا التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مسابقات (ريادة الاعمال - الابتكارات العلمية ) .

المشاركة في أسبوع الذكاء الاصطناعي الأول المقام في جامعة المنصورة .

المشاركة في معرض Enatex بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .

نشاط الجوالة والخدمة العامة :

الإعداد لدورات مركز التدريب الكشفي و الإرشادي لعشائر جوالة جامعة العاصمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

المشاركة في برامج صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

إدارة الأسر الطلابية :

الإعداد لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر .

الإعداد لمسابقة الشطرنج بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

إدارة التكافل الإجتماعي :

الإعداد لمعرض الملابس و مصنوعات جلدية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع أندية الروتاري.

إدارة الاتحادات الطلابية :

المشاركة في زيارات ميدانية لأكاديمية الشرطة في ظل إحتفالات عيد الشرطة.

وحدة التنمية البشرية :

المشاركة في ملتقى المتطوعين بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

إدارة المعسكرات :

المشاركة في قطار الشباب لزيارة الأقصر وأسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة . |

الأنشطة الطلابية الدامجة :

المشاركة في الأنشطة الطلابية الدامجة بالمبادرة الرئاسية ( تمكين ) للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الطلابية.

المشاركة في حفل ختام المبادرة الرئاسية " تمكين " في مدينة الأقصر .

وتقام الأنشطة تحت إشراف عام من اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة ، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمتابعة وتنفيذ إدارات الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.