قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تعلن عن فعاليات الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) عن تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي،  تحت شعار «جامعة العاصمة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية»، من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة وتحت رعايته، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بتكثيف الأنشطة الطلابية في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدرات الطلاب.

وتتضمن خطة الأنشطة تنظيم زيارات ميدانية للمعارض والمتاحف، وإطلاق عدد من الرحلات التثقيفية والترفيهية، إلى جانب مسابقات متنوعة تهدف إلى اكتشاف المواهب وتحفيز التميز، فضلاً عن برامج تدريبية لتنمية مهارات القيادة الطلابية، وتكثيف الزيارات إلى المشروعات القومية الجديدة بجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم برامج متنوعة تسهم في تنمية الوعي الوطني والثقافي، وتعزز روح الإنتماء والمشاركة الإيجابية لدى الطلاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإستثمار في الإنسان وبناء جيل قادر على القيادة والإبداع.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام تم إعدادها لتلبي اهتمامات الطلاب المختلفة، وتوفر لهم بيئة محفزة على الإبداع والتعلم غير التقليدي، مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى صقل مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم القيادية، وربطهم بقضايا الوطن والمشروعات القومية الكبرى.

وتشمل الأنشطة:

النشاط الرياضي و الرحلات :

الإشتراك في دورة الجامعات ٥٣ ( الشهيد إبراهيم الرفاعي ) بطولة محاكاة الألعاب الأفريقية التي ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات .

النشاط الإجتماعي :

دورة الإسعافات الأولية لطلاب وطالبات جامعة العاصمة .

رحلات وزيارات تثقيفية ترفيهيه متنوعة (أعرف بلدك ( الغردقة - العين السخنة .

النشاط الثقافي والفني :

المشاركة في تصفيات مسابقة إبداع ١٤ للجامعات والمعاهد العليا التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ، في مسابقات ( المسرح الغنائي - الفنون التشكيلة - الفنون الاستعراضية - القصة القصيرة - الرواية - الانشاد الديني ) .

تنفيذ زيارات المعرض القاهرة الدولي للكتاب .

النشاط العلمي والتكنولوجي :

المشاركة في تصفيات مسابقة إبداع ١٤ للجامعات والمعاهد العليا التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مسابقات (ريادة الاعمال - الابتكارات العلمية ) .

المشاركة في أسبوع الذكاء الاصطناعي الأول المقام في جامعة المنصورة .

المشاركة في معرض Enatex بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .

نشاط الجوالة والخدمة العامة :

الإعداد لدورات مركز التدريب الكشفي و الإرشادي لعشائر جوالة جامعة العاصمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 المشاركة في برامج صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

إدارة الأسر الطلابية :

الإعداد لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر .

 الإعداد لمسابقة الشطرنج بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

إدارة التكافل الإجتماعي :

الإعداد لمعرض الملابس و مصنوعات جلدية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع أندية الروتاري.

إدارة الاتحادات الطلابية :

المشاركة في زيارات ميدانية لأكاديمية الشرطة في ظل إحتفالات عيد الشرطة.

وحدة التنمية البشرية :

المشاركة في ملتقى المتطوعين بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

إدارة المعسكرات :

المشاركة في قطار الشباب لزيارة الأقصر وأسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة . |

الأنشطة الطلابية الدامجة :

المشاركة في الأنشطة الطلابية الدامجة بالمبادرة الرئاسية ( تمكين ) للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الطلابية.

المشاركة في حفل ختام المبادرة الرئاسية " تمكين " في مدينة الأقصر .

وتقام الأنشطة تحت إشراف عام من اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة ، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبمتابعة وتنفيذ إدارات الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جامعة العاصمة إجازة منتصف العام الدراسي إجازة منتصف العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سميرة أحمد

سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي،

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

الريال الإيراني

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

بالصور

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد