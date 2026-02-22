كانت عايزة تخلف ولا تعلن.. عبد المنصف يكشف سر طلاقه لـ إيمان الزيدي

كشف حارس المرمى المعتزل محمد عبد المنصف تفاصيل جديدة عن سبب خلافه مع زوجته الثانية الفنانة إيمان الزيدي، وقال إن الخلاف لم يكن بسبب رغبتها في الإعلان الرسمي، بعد الزواج لمدة 7 سنوات، أو رغبتها في الإنجاب.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال حواره مع ياسمين الخطيب، أن الطلاق كان بسبب خلاف في وجهات النظر، وبعد ذلك أعلنت الانفصال، ولم يذكر سببا غير أن هناك خلافا في وجهات النظر.

زوجتي الثانية الناس ظلموها

وكشف الكابتن محمد عبد المنصف عن طبيعة علاقته بزوجته الثانية إيمان بعد المنشور الذي نشرته بشأن طلاقها منه، مؤكدًا أن التواصل بينهما انقطع وأنه يحترم هدوءها وسكوتها.

وأوضح عبد المنصف أن المنشور كان نتيجة شعورها بالغضب، وأن إخوتها أوضحوا أن سبب نشره كان عصبية لحظية.

وذكر أنه لا علاقة له بالهجوم الذي تعرضت له، مؤكدًا: "هي اتظلمت من الناس ولكن مش مني أنا، مكنتش مبسوط لما أعرف إن في هجوم عليها لأنها ست كويسة ومحترمة جدًا وكانت تتحمل الكثير، وكانت قابلة للظروف، الناس استعجلوا وحكموا عليها، هي كانت بتحبني وأنا كنت بحبها".

وأشار إلى أنه بعد ارتباطهما دعَمها وابتعد بها عن العمل الفني، وأنها لم تكن ترغب في الاستمرار في الفن، فشجعها على اتخاذ قرارها بحرية.

حرمت أتزوج على لقاء الخميسي

وأكد الكابتن محمد عبد المنصف أن الزواج في حياته اقتصر على زوجتين فقط، هما لقاء وإيمان، موضحًا أنه بعد طلاقه من إيمان أقسم ألا يتزوج مرة أخرى على الفنانة لقاء الخميسي.

وقال عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج “ورا الشمس” تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، إن فترة زواجه لم تشهد صراعات، مؤكدًا أنها مرت بهدوء، وكانت مرحلة جيدة في حياته.