محمود عبد الشكور : عين سحرية من أفضل ما شاهدت حتى الآن

اشاد الناقد محمود عبد الشكور، بمسلسل عين سحرية، والذي يتم عرضه حاليًا.

وقال عبد الشكور عبر صفحته علي موقع فيسبوك: هذا المسلسل عندي من أفضل ما شاهدت حتى الآن شكلا ومضمونا وفكرة وبناء وتشويقا.



وتابع : " عين سحرية" تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود حقّق هذه المكانة بفكرته الجيدة، ومعالجته الذكية، ورسم شخصياته، وحبكته العامة المشوقة والمحكمة، بل وعلى مستوى حبكات فرعية متعددة، وبتكامل لافت لعناصره الفنية والتقنية.



ماذا لو اكتشف فني تركيب الكاميرات ما هو أعمق من الصورة؟ وماذا لو رأي أعماق الفساد وتورط في لعبة خطرة وغامضة؟

هذا هو الإطار العام البسيط للحكاية، ولكن مغزاها الأعمق في أحوال عادل، الذي يحاول ان يكون له من اسمه نصيب، والذي يمشي على حد السيف، وهو أيضآ مثل غيره من الغلابة، ويترجم ملامح ظروفهم، والدوامة التي يعيشون فيها كل يوم، وعلى الجانب الآخر يقدم المسلسل نماذج من اهل القمة المزيفين، ليصبح الصراع مستمرا وبلا نهاية، بين الأصليين الغلابة، وبين الكبار من فئة الحيتان.



لا يكتفي المسلسل بذلك، ولكنه يطرح معنى أقوى وأخطر، إذ ينتقل الصراع من منع خطر الزوال والانسحاق، إلى رد الضربة بقسوة، رغم ضعف الأدوات والوسائل نظريا، ورغم الخطر وأثمانه الباهظة المحتملة.



واضاف : ولكن ما الذي يمكن أن يخسره من تحاصره الحياة في الزاوية وتكيل له الضربات والصفعات؟ .. لا شيء سوى أن يضم يديه لحماية وجهه ولتقليل اثار الضرب والصفع، ثم يضرب لو اتيحت له الفرصة، وهذا بالضبط ما سيفعله بطلنا العادي المحاصر .



انظر وتأمل كيف سيأخذنا اللعب والتلصص عبر كاميرات الحجرات، إلى التلصص على المجتمع المفتوح كله، ثم تفكيكه وتشريحه من أعلى إلى أسفل وبالعكس، غلابة وحيتان، وانظر كيف تم تطوير الفكرة ببراعة من رؤية الصورة من الخارج إلى رؤية " ما وراء الصورة" من واقع مؤلم، سواء واقع الفقر والحاجة من أسفل، أو واقع الفساد من أعلى .



هذا هو الجد المرير الذي يكمن وراء اللعبة ، وهذا هو " المواطن العادي " وقد عاد إلينا في تنويعة جديدة، وفي اختبار معقد وصعب. وإذا كان تحالف حسن بهنسي بهلول مع صديقه علي الزهار في فيلم " اللعب مع الكبار" يكتفي بالكشف والابلاغ والحلم، فإن تحالف المواطن عادل و ورفيقه عم زكي يحاول أن يضرب ويسحق في كل الاتجاهات، وينتقل تدريجيا من الخاص إلى العام، ومن التطهير الفردي إلى تطهير المجتمع، ولكن في إطار الممكن والمتاح.



واضاف : سبب قوة الدراما في أنها لعبة جديدة متعددة المستويات والأوجه مع الكبار ، وبتحالف شعبي خالص.



ومع هذا الثنائي البارع عصام عمر وباسم سمرة، وبتلك المساحات الفارغة في كادرات كثيرة، وكأن كاميرا المسلسل نفسها صارت أيضا عينا سحرية متلصصة، وبايقاع جيد ومناسب، نرى المجتمع بالعمق دون ثرثرة أو ضجيج، ونكتشف تدريجيا ما وراء الصور والشاشات .



سأعود مرة أخرى للحديث عن هشام هلال ، لأنه أيضا يقف وراء مسلسل آخر من أفضل ما شاهدت في رمضان حتى الآن، ولكني أردت فقط التنويه إلى أهمية " عين سحرية"، وإلى مستوياته المتعددة والمدهشة، في إطار ألعابه الشيقة والممتعة، يوهمنا بأنه يلعب مع المشاهدين، بينما هو في الحقيقة يلعب مع الكبار.