قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود عبد الشكور : عين سحرية من أفضل ما شاهدت حتى الآن

عين سحرية
عين سحرية
أحمد البهى

اشاد الناقد محمود عبد الشكور، بمسلسل عين سحرية، والذي يتم عرضه حاليًا.  

وقال عبد الشكور عبر صفحته علي موقع فيسبوك: هذا المسلسل عندي من أفضل ما شاهدت حتى الآن شكلا ومضمونا وفكرة وبناء وتشويقا.


وتابع : " عين سحرية" تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود حقّق هذه المكانة بفكرته الجيدة، ومعالجته الذكية، ورسم شخصياته، وحبكته العامة المشوقة والمحكمة، بل وعلى مستوى حبكات فرعية متعددة،  وبتكامل لافت لعناصره الفنية والتقنية.


ماذا لو اكتشف فني تركيب الكاميرات ما هو أعمق من الصورة؟ وماذا لو رأي أعماق الفساد وتورط في لعبة خطرة وغامضة؟ 
هذا هو الإطار  العام البسيط للحكاية، ولكن مغزاها الأعمق في أحوال عادل، الذي يحاول ان يكون له من اسمه نصيب، والذي يمشي على حد السيف، وهو أيضآ مثل غيره من الغلابة، ويترجم ملامح ظروفهم، والدوامة التي يعيشون فيها كل يوم، وعلى الجانب الآخر  يقدم المسلسل نماذج من اهل القمة المزيفين، ليصبح الصراع مستمرا وبلا نهاية، بين الأصليين الغلابة، وبين الكبار من فئة الحيتان.


لا يكتفي المسلسل بذلك، ولكنه يطرح معنى أقوى وأخطر، إذ ينتقل الصراع من منع خطر الزوال والانسحاق، إلى رد الضربة بقسوة، رغم ضعف الأدوات والوسائل نظريا، ورغم الخطر وأثمانه الباهظة المحتملة.


واضاف : ولكن ما الذي يمكن  أن يخسره من تحاصره الحياة في الزاوية وتكيل له الضربات والصفعات؟ .. لا شيء سوى أن يضم يديه لحماية وجهه ولتقليل اثار الضرب والصفع، ثم يضرب لو اتيحت له الفرصة، وهذا بالضبط ما سيفعله بطلنا العادي المحاصر .


انظر وتأمل كيف سيأخذنا اللعب والتلصص عبر كاميرات الحجرات، إلى التلصص على المجتمع المفتوح كله، ثم تفكيكه وتشريحه من أعلى إلى أسفل وبالعكس، غلابة وحيتان، وانظر كيف تم تطوير الفكرة ببراعة من رؤية الصورة من الخارج  إلى رؤية " ما وراء الصورة" من واقع مؤلم، سواء واقع الفقر والحاجة من أسفل، أو واقع الفساد من أعلى .


هذا هو الجد المرير الذي يكمن وراء اللعبة ، وهذا هو " المواطن العادي " وقد عاد إلينا في تنويعة جديدة، وفي اختبار معقد وصعب. وإذا كان تحالف حسن بهنسي بهلول مع صديقه علي الزهار في فيلم " اللعب مع الكبار"  يكتفي بالكشف والابلاغ والحلم، فإن تحالف المواطن عادل و ورفيقه عم زكي  يحاول أن يضرب ويسحق في كل الاتجاهات، وينتقل تدريجيا من الخاص إلى العام، ومن التطهير الفردي إلى تطهير المجتمع، ولكن في إطار الممكن والمتاح.


واضاف : سبب قوة الدراما في أنها لعبة جديدة متعددة المستويات والأوجه مع الكبار ، وبتحالف شعبي خالص.


ومع هذا الثنائي البارع عصام عمر وباسم سمرة، وبتلك المساحات الفارغة في كادرات كثيرة، وكأن كاميرا  المسلسل نفسها صارت أيضا عينا سحرية متلصصة، وبايقاع جيد ومناسب، نرى المجتمع بالعمق دون ثرثرة أو ضجيج، ونكتشف تدريجيا ما وراء الصور والشاشات .


سأعود مرة أخرى للحديث عن هشام هلال ، لأنه أيضا يقف وراء مسلسل آخر من أفضل ما شاهدت في رمضان حتى الآن،  ولكني أردت فقط التنويه إلى أهمية " عين سحرية"، وإلى مستوياته المتعددة والمدهشة، في إطار ألعابه الشيقة والممتعة، يوهمنا بأنه يلعب مع المشاهدين، بينما هو في الحقيقة يلعب مع الكبار.

الناقد محمود عبد الشكور محمود عبد الشكور عين سحرية مسلسل عين سحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

صورة أرشيفية

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد