توك شو

موعد الإمساك عن الطعام في رمضان؟.. داعية إسلامية توضح

منار عبد العظيم

أوضحت الدكتورة دينا أبو الخير التوقيت الصحيح لبدء الإمساك عن الطعام والشراب خلال شهر رمضان، مؤكدة أن بعض المفاهيم المنتشرة بين الناس حول توقيت الإمساك غير دقيقة وتحتاج إلى تصحيح.

موعد الإمساك في رمضان

أكدت دينا أبو الخير أن الإمساك عن الطعام والشراب يبدأ مع أذان الفجر مباشرة، وليس عند شروق الشمس كما يعتقد البعض. 

وأشارت إلى أن الشروق يأتي بعد الفجر بفترة، وبالتالي فإن بداية الصيام تكون عند سماع أذان الفجر.

تصحيح مفاهيم خاطئة

وأوضحت أن هناك اعتقادًا شائعًا لدى بعض الأشخاص بضرورة الانتظار عدة دقائق بعد أذان الفجر قبل التوقف عن الأكل والشرب، لكن هذا الأمر غير صحيح، خاصة في مصر حيث يتم ضبط مواعيد الأذان بدقة من الجهات المختصة.

الاعتماد على توقيت الأذان

وشددت على أهمية الالتزام بتوقيت الأذان كمرجع أساسي لبدء الإمساك وصلاة الفجر، مؤكدة أن التوقيت المعتمد في مصر دقيق ويمكن الاعتماد عليه دون الحاجة إلى إضافة وقت احتياطي.

اختتمت دينا أبو الخير حديثها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأذان فقط عند بدء الصيام، وتجنب الاعتماد على معلومات أو فتاوى غير صحيحة قد تؤدي إلى الالتباس لدى الصائمين.

صدي البلد وللنساء نصيب دنيا أبو الخير

الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

وزير التعليم العالي

بحث الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بمستشفيات البحر الأحمر

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

