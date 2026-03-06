موعد الإمساك عن الطعام في رمضان؟.. داعية إسلامية توضح

أوضحت الدكتورة دينا أبو الخير التوقيت الصحيح لبدء الإمساك عن الطعام والشراب خلال شهر رمضان، مؤكدة أن بعض المفاهيم المنتشرة بين الناس حول توقيت الإمساك غير دقيقة وتحتاج إلى تصحيح.

وللنساء نصيب يستعرض دعاء «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» «وللنساء نصيب» يستعرض دعاء سيدنا يوسف عليه السلام

موعد الإمساك في رمضان

أكدت دينا أبو الخير أن الإمساك عن الطعام والشراب يبدأ مع أذان الفجر مباشرة، وليس عند شروق الشمس كما يعتقد البعض.

وأشارت إلى أن الشروق يأتي بعد الفجر بفترة، وبالتالي فإن بداية الصيام تكون عند سماع أذان الفجر.

تصحيح مفاهيم خاطئة

وأوضحت أن هناك اعتقادًا شائعًا لدى بعض الأشخاص بضرورة الانتظار عدة دقائق بعد أذان الفجر قبل التوقف عن الأكل والشرب، لكن هذا الأمر غير صحيح، خاصة في مصر حيث يتم ضبط مواعيد الأذان بدقة من الجهات المختصة.

الاعتماد على توقيت الأذان

وشددت على أهمية الالتزام بتوقيت الأذان كمرجع أساسي لبدء الإمساك وصلاة الفجر، مؤكدة أن التوقيت المعتمد في مصر دقيق ويمكن الاعتماد عليه دون الحاجة إلى إضافة وقت احتياطي.

اختتمت دينا أبو الخير حديثها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأذان فقط عند بدء الصيام، وتجنب الاعتماد على معلومات أو فتاوى غير صحيحة قد تؤدي إلى الالتباس لدى الصائمين.