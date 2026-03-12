قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
تحرير 32 محضرًا وضبط لحوم فاسدة بنطاق 4 مراكز بالمنوفية خلال حملات مكثفة وإجراءات حاسمة للمخالفين

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية
مروة فاضل

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط منظومة السلع الغذائية واتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين.

شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات التموين والجهات المعنية عدداً من الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر وضبط مخالفات متنوعة.

حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بشن حملة تفتيشية على المخابز ومستودعات أسطوانات البوتاجاز ،وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفات تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، ونظافة بناحية بابل.

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على المخابز بقرى شنوفة والماي بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم، بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفات ما بين نقص وزن وعدم نظافة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الباجور، تم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري  للمرور على منافذ بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بالهايبرات والثلاجات، إلى جانب متابعة توافر السلع الاستراتيجية، وأسفرت الحملة عن ضبط 102 كجم لحوم فاسدة مجمدة ومستوردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق سبك الضحاك واسطنها، أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة متنوعة.

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء  حملة تفتيش على المخابز بقريتي سرسموس وكفر سرسموس وكفر عشما  أسفرت عن تحرير ٧ محاضر نقص وزن ، وغير مطابقة رغيف الخبز للمواصفات،  وعدم نظافة واعطاء بون صرف.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمان الالتزام بالأسعار والمواصفات المقررة.

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

عمرو الليثي واحمد صيام

عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثان عن كواليس فتوة بحر إسكندرية في السينما المصرية

أحمد عصام فرحات

حكم الشرب قائمًا ولماذا أباح الإسلام السمك؟ أحمد عصام فرحات يوضح

أرشيفية

توك شو| استقرار الطقس..خام برنت يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل..وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

