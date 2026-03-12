تحرير 32 محضرًا وضبط لحوم فاسدة بنطاق 4 مراكز بالمنوفية خلال حملات مكثفة وإجراءات حاسمة للمخالفين

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط منظومة السلع الغذائية واتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين.

شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات التموين والجهات المعنية عدداً من الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر وضبط مخالفات متنوعة.

حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بشن حملة تفتيشية على المخابز ومستودعات أسطوانات البوتاجاز ،وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفات تنوعت ما بين نقص وزن، ومواصفات، ونظافة بناحية بابل.

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على المخابز بقرى شنوفة والماي بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم، بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفات ما بين نقص وزن وعدم نظافة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الباجور، تم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري للمرور على منافذ بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بالهايبرات والثلاجات، إلى جانب متابعة توافر السلع الاستراتيجية، وأسفرت الحملة عن ضبط 102 كجم لحوم فاسدة مجمدة ومستوردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق سبك الضحاك واسطنها، أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة متنوعة.

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيش على المخابز بقريتي سرسموس وكفر سرسموس وكفر عشما أسفرت عن تحرير ٧ محاضر نقص وزن ، وغير مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وعدم نظافة واعطاء بون صرف.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمان الالتزام بالأسعار والمواصفات المقررة.