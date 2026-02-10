إنجاز بمستشفيات جامعة بني سويف.. إزالة ورم كبير بالمنظار المتقدم دون جراحة

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال جامعة بني سويف، نجاح فريق طبى بالمستشفيات الجامعية في استئصال ورم كبير بالقولون باستخدام تقنية المنظار المتقدم لتقشير الأورام (Endoscopic Submucosal Dissection – ESD)، وذلك دون الحاجة إلى التدخل الجراحي التقليدي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذى للمستشفيات و الدكتورة دينا عطية رئيس قسم الجهاز الهضمي، و الدكتور هاني أبوطالب مدرس الجهاز الهضمي والكبد، وبمشاركة كل من الدكتورة دعاء عصمت، الدكتورة آلاء مختار، والدكتورة مريم مجدي والدكتور محمد أشرف.

القصة الكاملة

وأكدت رئيس الجامعة ،أن تقنية (ESD) تُعد من أحدث وأدق تقنيات مناظير الجهاز الهضمي، حيث توفر دقة عالية في استئصال الأورام مع الحفاظ على الأنسجة السليمة وتقليل المضاعفات وفترة التعافي، مشيرا الى أن هذه الحالة تُعد فريده من نوعها نظرًا لحجم الورم الذي أُزيل بالكامل باستخدام المنظار فقط.

من جانبه ، اشاد الدكتور هانى حامد بكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس حرص المستشفيات على دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة أهالي بني سويف ومحافظات الصعيد.

فيما توجه الدكتور عماد البنا بالشكر والتقدير للفريق الطبي والمعاون على هذا الجهد المشرف، مع التأكيد على استمرار دعم الكوادر المتميزة بما يرفع اسم مستشفيات جامعة بني سويف بين كبرى المؤسسات الطبية والتعليمية.

