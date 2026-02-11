قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
محافظات

تعليم بني سويف: دعم المواهب الطلابية يحقق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرّمت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، توجيه عام المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية، بعد تحقيقه إنجازًا جديدًا بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز للأعمال الفنية واليدوية والخشبية، التي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإبداع الطلاب وجهود المعلمين والموجهين في تنمية المهارات الفنية والعملية، ودعم القدرات الابتكارية لدى الطلاب، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعليم التطبيقي وربطه بالإبداع والتميز.
جاء ذلك بحضور  جمال أبو الهنا، موجه عام المجال الصناعي،  محمود نصر الدين، مسؤول المعارض،  حمادة عبد الفتاح سليمان موجه إدارة ناصر ،  محمد معوض، معلم خبير تكنولوجيا الصناعة.


وأعربت  أمل الهواري عن بالغ فخرها بهذا التفوق، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب المحافظة وحسن استثمار قدراتهم، وأن ما تحقق من تفوق في مسابقة التميز للأعمال الفنية واليدوية والخشبية هو نتاج عمل جاد وجهود مخلصة من المعلمين والموجهين، ودليل واضح على أن دعم المواهب الطلابية وصقل المهارات العملية يحقق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية. ونحرص دائمًا على توفير البيئة الداعمة للإبداع، إيمانًا بدور التعليم في إعداد جيل قادر على الابتكار وخدمة المجتمع».
وشارك تعليم بني سويف في المسابقة بخمسة مشروعات متميزة، شملت: مشروع محاكاة قيادة السيارة، ولوحة جدارية فرعونية مبتكرة ومضيئة لمدرسة الحي الرابع الثانوية الجديدة، واستاند إكسسوارات، وساعة أركت ناطقة لمدرسة الثانوية بنات الجديدة، بالإضافة إلى علبة مناديل أركت لمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية، والتي نالت جميعها إشادة لجنة التحكيم لما تميزت به من دقة وإبداع وجودة في التنفيذ.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات   محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأهمية اكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين والمتميزين، وتنمية مهاراتهم الفنية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والتميز.
ويؤكد هذا التفوق ريادة تعليم بني سويف في دعم وتنمية المهارات الفنية واليدوية لدى الطلاب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها المديرية على المستويين المحلي والوطني.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة

نادين جاد

نادين جاد تكشف إتيكيت اختيار هدايا عيد الحب

صورة أرشيفية

البرلمان الأوروبي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
فيراري Luce
فيراري Luce

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد