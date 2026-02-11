تعليم بني سويف: دعم المواهب الطلابية يحقق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية

كرّمت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، توجيه عام المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والمهارات المهنية، بعد تحقيقه إنجازًا جديدًا بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التميز للأعمال الفنية واليدوية والخشبية، التي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإبداع الطلاب وجهود المعلمين والموجهين في تنمية المهارات الفنية والعملية، ودعم القدرات الابتكارية لدى الطلاب، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعليم التطبيقي وربطه بالإبداع والتميز.

جاء ذلك بحضور جمال أبو الهنا، موجه عام المجال الصناعي، محمود نصر الدين، مسؤول المعارض، حمادة عبد الفتاح سليمان موجه إدارة ناصر ، محمد معوض، معلم خبير تكنولوجيا الصناعة.



وأعربت أمل الهواري عن بالغ فخرها بهذا التفوق، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب المحافظة وحسن استثمار قدراتهم، وأن ما تحقق من تفوق في مسابقة التميز للأعمال الفنية واليدوية والخشبية هو نتاج عمل جاد وجهود مخلصة من المعلمين والموجهين، ودليل واضح على أن دعم المواهب الطلابية وصقل المهارات العملية يحقق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية. ونحرص دائمًا على توفير البيئة الداعمة للإبداع، إيمانًا بدور التعليم في إعداد جيل قادر على الابتكار وخدمة المجتمع».

وشارك تعليم بني سويف في المسابقة بخمسة مشروعات متميزة، شملت: مشروع محاكاة قيادة السيارة، ولوحة جدارية فرعونية مبتكرة ومضيئة لمدرسة الحي الرابع الثانوية الجديدة، واستاند إكسسوارات، وساعة أركت ناطقة لمدرسة الثانوية بنات الجديدة، بالإضافة إلى علبة مناديل أركت لمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية، والتي نالت جميعها إشادة لجنة التحكيم لما تميزت به من دقة وإبداع وجودة في التنفيذ.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأهمية اكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين والمتميزين، وتنمية مهاراتهم الفنية والعملية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والتميز.

ويؤكد هذا التفوق ريادة تعليم بني سويف في دعم وتنمية المهارات الفنية واليدوية لدى الطلاب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها المديرية على المستويين المحلي والوطني.