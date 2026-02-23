مانشستر يونايتد يفوز بهدف على إيفرتون ويقتحم المربع الذهبي بالبريميرليج

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره إيفرتون، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق بنجامين سيسكو في الدقيقة 71.

تشكيل إيفرتون كالتالي:

بيكفورد – جارنر – تاركوفسكي – كين – برانثوايت – جانا – إيروجبونام – نداي – ديوسبري هول – أرمسترونج – باري

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

لامنز – دالوت – ماجواير – برونو فرنانديز – كونيا – يورو – أماد – كاسيميرو – مبيومو – لوك شاو – ماينو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.