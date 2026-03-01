خبير عسكري: المواجهة لن تتجاوز 12 يوما.. والرهان على تحرك داخلي في إيران لم يتحقق

أكد اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأسبق، أن المواجهة العسكرية الدائرة لن تتجاوز ما بين 10 إلى 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأمريكي الأساسي كان إسقاط النظام الإيراني.



وأوضح "عبد المنعم" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الرهان الأمريكي اعتمد على افتراض أن الشعب الإيراني سيثور داخليًا ويشكل عامل ضغط على الأرض، إلا أن هذا التقدير كان خاطئًا، حيث التفّ الشعب الإيراني حول قيادته، مخالفًا كل التوقعات التاريخية التي كانت تعوّل على تحركات داخلية في مثل هذه الظروف.



وأضاف أن تغيير النظام كان الهدف المحوري، غير أن الاعتماد على القصف الجوي فقط لا يمكن أن يحقق هذا الهدف، لافتًا إلى أن إسقاط الأنظمة لا يتم عبر الضربات الجوية وحدها دون وجود تحرك داخلي أو بري داعم.



وأشار إلى أن الحرب باتت مرشحة للانتهاء قريبًا، خاصة في ظل تأثير الضربات الإيرانية على دول الجوار، وعلى رأسها إسرائيل، موضحًا أن طهران اتبعت استراتيجية توسيع نطاق التأثير بهدف إحداث حالة من التذمر الإقليمي تجاه ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل.



وأكد أن إيران استفادت من دروس المواجهة السابقة، حيث كان رد الفعل آنذاك متأخرًا بنحو 20 ساعة، بينما جاء الرد هذه المرة خلال ساعتين فقط