كهربا يوجه رسالة عبر انستجرام: تمنوا الخير لغيركم

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب إنبي، رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمود كهربا: تمنوا الخير لغيركم وأحسنوا نواياكم فعلى نياتكم ترزقون .

وفاز إنبى على المصرى البورسعيدى 3 – 2 فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري.

بدأ المصرى البورسعيدى بالتهديف في الدقيقة 17 عن طريق عبد الرحيم دغموم، وتعادل أحمد كالوشا هدف التعادل لإنبى في الدقيقة 34، ثم أشهر حمادة القلاوى الكارت الأحمر في وجه كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى في الدقيقة 39، يحرز بعدها وتحديدا في الدقيقة 43 أسامة الزمراوى الهدف الثانى للفريق الساحلى.

وفى الشوط الثانى أضاف حامد عبد الله الهدف الثانى لإنبى، ثم أحرز عماد ميهوب الهدف الثالث للفريق البترولى في الدقيقة 104، ليرتفع رصيد الفائز إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد المصرى عند 29 نقطة في المركز الخامس.