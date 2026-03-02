مسلسل المداح 6 الحلقة 14 .. حمادة هلال وفتحي عبدالوهاب في سباق للوصول إلى الزمردة الثالثة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل "المداح 6 - أسطورة النهاية" اشتعال المنافسة بين صابر المداح (حمادة هلال) وخصمه اللدود سميح (فتحي عبدالوهاب).

بدأت الأحداث بمحاولة سميح، السيطرة على أطفال دار الأيتام لاستغلال قدراتهم في تحديد موقع "الزمردة الثالثة" بقرية البشاير، مدعيا القدرة على فتح المقابر الأثرية ليسبق صابر إليها.

وعلى الجانب الآخر، نجح حمادة هلال في كشف خيوط المؤامرة التي حيكت ضد "دليلة"، حيث استعان برؤية كشفها له "عماد" ليعرف حقيقة السحر السفلي الذي دبرته أقرب صديقاتها.

وفي مشهد آخر تمكن صابر من استخراج العمل المدفون، ليفاجأ بظهور "عفاف رشاد" أمامه في اللحظات الأخيرة، والتي لم تكتف بالحضور لمراقبة العمل، بل واجهته بحقيقة صادمة مفادها أنها جاءت من أجله هو شخصيا، مما يضع صابر أمام مواجهة مصيرية جديدة في رحلته الشاقة ضد قوى الظلام.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.