بعد 16 ساعة عمل متواصلة.. محافظ أسوان يشكر فرق الصيانة الفنية لهذا السبب

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره للعاملين بفرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً بشركة المقاولون العرب.

على ما بذلوه من جهود مكثفة ومتواصلة منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم وعلى مدار 16 ساعة متواصلة، للانتهاء من إصلاح الكسر الذى تعرض له خط طرد الصرف الصحى الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية GRP بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور، وذلك أمام منزل كوبرى ومحور خزان أسوان البديل فى اتجاه منطقة فيله.

الجهود المنفذة

تم تنفيذ أعمال الإصلاح وفق سيناريو عمل متكامل وتوقيتات زمنية محددة، بإشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبمتابعة من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة، والمهندس محمد عبدون نائب رئيس شركة المقاولون العرب، بما ساهم فى سرعة الإنجاز وإنهاء الأعمال طبقاً للخطة الموضوعة.

المرحلة الثالثة والأخيرة

بدأت فى الساعة 6:30 مساءً فور الانتهاء من تركيب الماسورة الجديدة.

وتم تنفيذ أعمال التربيط والتثبيت بشكل آمن وفق الاشتراطات الفنية.

كما تم وضع الرمال أسفل وجانبى الماسورة فى تمام الساعة 7:30 مساءً لضمان سلامة التشغيل.

بينما إجراء الاختبارات الفنية الدقيقة فى الساعة 8:00 مساءً للتأكد من كفاءة الخط وعدم وجود أى تسريبات.

وتنفيذ التشغيل التجريبى وبدء ضخ المياه تمهيداً لعودة الخدمة بشكل طبيعى للمناطق المتأثرة تدريجياً خلال الساعات التالية.

إشادة بجهود العاملين

أشاد محافظ أسوان بما أظهرته فرق العمل من التزام وكفاءة فى التعامل مع العطل الطارئ، والعمل المتواصل على مدار اليوم لإنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، بما يحد من تأثيرات الانقطاع المؤقت للخدمة على المواطنين.

تعكس سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية حرص محافظة أسوان على الاستجابة الفورية للأعطال الطارئة بالمرافق الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تعزيز جاهزية فرق العمل للتعامل السريع مع أى طوارئ مستقبلية للحفاظ على كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة.