محافظ أسوان يوجه بتسوية متأخرات الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .. وتيسيرات بمزايا عديدة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بلقاء عدد من الأهالى للإستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالوحدات السكنية بالمنطقة ، موجهاً بإتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاع المستأجرين والحفاظ على إستقرارهم السكنى .

ويأتى ذلك فى ضوء حرص المحافظة على تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين ، وتخفيف الأعباء عن الأسر المقيمة بمنطقة الصحابى ، وفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

توجيهات المحافظ لتوفيق أوضاع المستأجرين

كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أحمد صلاح الدين بالبدء إعتباراً من الغد فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المتأخرات المتراكمة على المستأجرين للوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .

تشمل الإجراءات:

تسوية المتأخرات الخاصة بـ 144 وحدة سكنية.

معالجة المديونيات المتراكمة منذ تسليم الوحدات للمستفيدين فى عام 2023.

توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين ضمن المشروع القومى لتطوير المناطق العشوائية.

مزايا وتيسيرات للمستأجرين

أكد المهندس عمرو لاشين على أنه سيتم إتاحة العديد من التيسيرات للمستأجرين لمساعدتهم على سداد المستحقات، وتشمل:

السماح بتقسيط قيمة الإيجارات المتأخرة.

إلغاء أى فوائد مترتبة على المتأخرات.

جدولة المديونيات بما يتناسب مع الظروف المعيشية للأسر.

منح المستأجرين الفرصة الكاملة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية.

جهود متنوعة

الإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة

شدد المحافظ على أنه فى المقابل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة فى حالة الامتناع عن السداد، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها، والتى تتضمن:

تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين.

اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الوحدة السكنية عند الضرورة.

الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالشروط المنظمة للانتفاع بالوحدات السكنية.

تعكس هذه الخطوة حرص محافظ أسوان على تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة للمستأجرين وتوفير حلول عملية لتسوية المديونيات، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والمعيشى للأسر المقيمة بمنطقة الصحابى.