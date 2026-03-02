مش مستمتع.. سلوت يثير الجدل بشأن مباريات الدوري الإنجليزي

أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عدم رضائه عن الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستمتع بمشاهدة المباريات في ظل هيمنة أهداف الكرات الثابتة على المنافسة.

ويتصدر أرسنال، الدوري بتخصصه في تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة هذا الموسم، وقد جاء هدفاه من ركنيتين في فوزه 2-1 على تشيلسي يوم الأحد، وسجل ليفربول، بقيادة سلوت، ثلاثة أهداف من ركنيات في فوزه 5-2 على وست هام في اليوم السابق.

وقال سلوت اليوم الاثنين، قبل مباراة ليفربول صاحب المركز الخامس أمام وولفرهامبتون: "هل يعجبني هذا؟ قلبي لا يعجبه، الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي الممتاز لا تُمتعني".

وأضاف سلوت أن الكرات الثابتة هي أحد أسباب "المنافسة الشديدة" في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تستطيع الفرق الصغيرة تحقيق مفاجآت كبيرة، لكنه أشار أيضًا إلى التساهل في التحكيم الإنجليزي مقارنةً بالدوري الهولندي، إذ كان آرني مدربًا قبل انضمامه إلى ليفربول.

وتابع: "في إنجلترا يمكنك تقريبًا ضرب حارس المرمى في وجهه، وسيستمر الحكم في اللعب".

وواصل: "ربما تتغير الأمور مجددًا خلال خمس أو عشر سنوات، لكنني لن أستغرب إذا شاهدت مباراة لفريق تحت 16 عامًا، أو حتى في دوري الهواة، ورأيت الفرق تركز كليًا على الكرات الثابتة. هذا هو الواقع الجديد".

وسيحل ليفربول ضيفًا على وولفرهامبتون مرتين هذا الأسبوع، إذ سيواجههم في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة، قبل أن يخوض مباراة أخرى خارج أرضه في 10 مارس ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

واختتم سلوت إن صانع الألعاب فلوريان فيرتز سيغيب عن مباراتي وولفرهامبتون بسبب إصابة في الظهر، وتوقع عودته إلى الملاعب الأسبوع المقبل.