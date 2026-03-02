أحمد حسن يصدم جمهور الزمالك عبر فيسبوك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن صدمة لجمهور نادي الزمالك بغياب حارس المرمى محمد صبحي في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يعلن غياب محمد صبحي عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب تراكم البطاقات".

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.