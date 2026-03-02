ناقد رياضي: ناصر منسي أفضل رأس حربة في مصر

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت، بأداء لاعب نادي الزمالك ناصر منسي خلال الموسم الحالي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “ناصر منسي هو أفضل رأس حربة في مصر ساهم في أهداف هذا الموسم سواء بين المهاجمين المصريين أو الاجانب المحترفين”.

وتابع: “ناصر سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف باجمالي 12 مساهمة وذلك خلال 1042 دقيقة لعب فقط أي بمعدل هدف كل 86 دقيقة”.

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.