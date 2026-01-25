جنوب سيناء.. نويبع تطلق مشروع تطوير المدخل السياحي لـ حي الترابين

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء إشارة البدء في تنفيذ مشروع تطوير المدخل السياحي لحيّ الترابين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي 2026–2027، في إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري ودعم القطاع السياحي.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، إن العمل بدأ فعليًا في تنفيذ المشروع، الذي يُنفذ على مرحلتين، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن ازدواج الطريق الرئيسي بطول 900 متر، من خلال زيادة عرض الطريق بمقدار مترين ليصل إلى 8 أمتار بدلًا من 6 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء ميدان الترابين، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وإبراز الطابع الجمالي للمنطقة.

وأوضح رئيس مدينة نويبع، في تصريح اليوم، أن المشروع يُعد نقلة نوعية لحيّ الترابين، ويسهم في استعادة مدينة نويبع لمكانتها السياحية المتميزة على خليج العقبة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشأن تطوير ورفع كفاءة ممشى الترابين السياحي ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

وأكد أن الجهاز التنفيذي في نوبيع يحرص على تلبية احتياجات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات وتحسين مستوى البنية التحتية، بالتوازي مع دعم وتنشيط القطاع السياحي، الذي يُعد شريان الدخل لأهالي المدينة.