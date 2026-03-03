قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان
النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز
ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط
بقوة 6.1 ريختر.. هزة أرضية قوية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟.. الإفتاء ترد
عيار 21 يسجل 7450 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا تتفوق على السيارات الأمريكية في عقر دارها بالتوفير في الوقود

هوندا
هوندا
عزة عاطف

تربعت شركة “هوندا” رسميًا على عرش كفاءة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لعام 2026. 

وسجلت هوندا متوسطًا لأسطولها يبلغ 31.0 ميلًا للجالون، متفوقة على المعدل العام للصناعة بفارق 3.8 ميل للجالون.

ويثبت هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الشركة التي ركزت بشكل أساسي على السيارات الهجينة (Hybrid)، لتصبح العلامة الأكثر كفاءة بين شركات السيارات ذات الخطوط الإنتاجية الكاملة، محققة بذلك طفرة في تلبية تطلعات المستهلكين الباحثين عن التوفير دون الانتقال الكامل للسيارات الكهربائية.

نمو قياسي لمبيعات الهجين بقيادة "سي في آر" و"سيفيك"

يعود الفضل في هذا التفوق إلى القفزة الهائلة في مبيعات الموديلات الهجينة خلال عام 2025؛ حيث قادت طرازات "CR-V" و"أكورد" و"سيفيك" الهجينة هذا التحول الكبير. 

وأشارت التقارير إلى أن المشترين في السوق الأمريكي أصبحوا يفضلون السيارات الهجينة التي تجمع بين محركات الاحتراق التقليدية وبين التقنيات الكهربائية، مما ساهم في استقرار أداء هوندا البيئي والاقتصادي. 

وتعكس هذه النتائج قدرة هوندا على قراءة اتجاهات السوق، حيث وفرت بدائل عملية وموفرة للوقود في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بالكامل نموًا حذرًا مقارنة بالهجين.

ريادة تمتد لخمسة عقود في مواجهة التحديات البيئية

لا يعد تصدر هوندا لهذا التصنيف وليد الصدفة، بل هو استمرار لمسيرة ريادية في كفاءة المحركات بدأت منذ ما يقرب من 50 عامًا. 

وبحسب تقرير "اتجاهات السيارات" الصادر عن وكالة (EPA)، فإن قدرة هوندا على الحفاظ على هذا المركز المتقدم رغم تنوع طرازاتها بين السيدان والدفع الرباعي تعزز من مكانتها كعلامة موثوقة بيئيًا. 

ومع استمرار تشديد اللوائح الكربونية العالمية، تبدو هوندا في وضع استراتيجي ممتاز لمواجهة المستقبل، حيث توازن بين الأداء القوي وبين خفض الانبعاثات الكربونية بشكل احترافي، مما يضع ضغوطًا إضافية على المنافسين التقليديين في السوق الأمريكي.

هوندا كفاءة وقود هوندا 2026 تقرير EPA للسيارات سيارات هوندا الهجينة أفضل استهلاك وقود هوندا سيفيك هجين 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

اتحاد اليد

اعتذار التشيك يُربك برنامج إعداد ناشئات وشابات اليد .. خطط بديلة للاتحاد

الزمالك

اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

بالصور

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

طبق جانبي على السفرة.. كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار
كفتة دجاج مشوية مع زبادي بالخيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد