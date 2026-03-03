هوندا تتفوق على السيارات الأمريكية في عقر دارها بالتوفير في الوقود

تربعت شركة “هوندا” رسميًا على عرش كفاءة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لعام 2026.

وسجلت هوندا متوسطًا لأسطولها يبلغ 31.0 ميلًا للجالون، متفوقة على المعدل العام للصناعة بفارق 3.8 ميل للجالون.

ويثبت هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الشركة التي ركزت بشكل أساسي على السيارات الهجينة (Hybrid)، لتصبح العلامة الأكثر كفاءة بين شركات السيارات ذات الخطوط الإنتاجية الكاملة، محققة بذلك طفرة في تلبية تطلعات المستهلكين الباحثين عن التوفير دون الانتقال الكامل للسيارات الكهربائية.

نمو قياسي لمبيعات الهجين بقيادة "سي في آر" و"سيفيك"

يعود الفضل في هذا التفوق إلى القفزة الهائلة في مبيعات الموديلات الهجينة خلال عام 2025؛ حيث قادت طرازات "CR-V" و"أكورد" و"سيفيك" الهجينة هذا التحول الكبير.

وأشارت التقارير إلى أن المشترين في السوق الأمريكي أصبحوا يفضلون السيارات الهجينة التي تجمع بين محركات الاحتراق التقليدية وبين التقنيات الكهربائية، مما ساهم في استقرار أداء هوندا البيئي والاقتصادي.

وتعكس هذه النتائج قدرة هوندا على قراءة اتجاهات السوق، حيث وفرت بدائل عملية وموفرة للوقود في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بالكامل نموًا حذرًا مقارنة بالهجين.

ريادة تمتد لخمسة عقود في مواجهة التحديات البيئية

لا يعد تصدر هوندا لهذا التصنيف وليد الصدفة، بل هو استمرار لمسيرة ريادية في كفاءة المحركات بدأت منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وبحسب تقرير "اتجاهات السيارات" الصادر عن وكالة (EPA)، فإن قدرة هوندا على الحفاظ على هذا المركز المتقدم رغم تنوع طرازاتها بين السيدان والدفع الرباعي تعزز من مكانتها كعلامة موثوقة بيئيًا.

ومع استمرار تشديد اللوائح الكربونية العالمية، تبدو هوندا في وضع استراتيجي ممتاز لمواجهة المستقبل، حيث توازن بين الأداء القوي وبين خفض الانبعاثات الكربونية بشكل احترافي، مما يضع ضغوطًا إضافية على المنافسين التقليديين في السوق الأمريكي.