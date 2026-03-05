أمير مرتضى: حازم إمام يصلح لرئاسة الزمالك.. وهؤلاء لا يستطيعون قيادة المجلس

أكد أمير مرتضى منصور أن نادي الزمالك قادر على تحقيق الدوري بفضل جهود اللاعبين وجمهور النادي، مشددًا على أن أي إنجاز لا يمثل مكاسب لمجلس الإدارة الحالي، معتبرًا أن وجود المجلس نفسه يشكل جزءًا من المشكلة.

الزمالك

وأشار أمير مرتضى منصور، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن حازم إمام يصلح لرئاسة النادي شريطة أن يحظى بدعم مجلس يحبّه ويقف خلفه، بينما عدد من الشخصيات الأخرى مثل عمرو الجنايني، أيمن ممدوح عباس، أشرف صبحي، أيمن يونس وجمال العدل لا يصلحون لقيادة الزمالك في الوقت الحالي.

ولفت أمير مرتضى منصور إلى المنافسة على الدوري في الملعب، وبيراميدز قد تتصدر المسابقة وتتجاوز الأهلي، مؤكدًا ضرورة استغلال الظروف الحالية لصالح الزمالك وتحقيق أفضل النتائج على أرض الملعب.