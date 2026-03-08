7 حيل بسيطة لاستعادة مساحة هاتفك دون فقدان صورك المهمة

تعد مشكلة امتلاء مساحة التخزين في الهواتف الذكية من أكثر المشكلات التي يواجهها المستخدمون، خاصة مع تزايد عدد الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات التي يتم تحميلها يوميًا. وغالبًا ما يضطر البعض إلى حذف الصور لتوفير مساحة إضافية، رغم أنها تمثل لحظات وذكريات لا يمكن تعويضها. لكن خبراء التقنية يشيرون إلى وجود عدة حلول فعالة تساعد على استعادة مساحة التخزين دون الحاجة إلى حذف الصور المهمة.

مسح الملفات المؤقتة للتطبيقات

تحتفظ العديد من التطبيقات بملفات مؤقتة تُعرف باسم “الكاش” بهدف تسريع عملها وتحسين الأداء، إلا أن تراكم هذه الملفات بمرور الوقت قد يستهلك جزءًا كبيرًا من مساحة الهاتف.

وفي هواتف أندرويد يمكن حذف هذه الملفات من خلال إعدادات التطبيقات، بينما توفر أجهزة آيفون أدوات مدمجة لإدارة مساحة التخزين وتحديد التطبيقات الأكثر استهلاكًا لها، وهو ما يساعد على تحرير مساحة كبيرة دون التأثير على الصور أو الملفات الشخصية.

الاعتماد على التخزين السحابي

بدلًا من حذف الصور من الهاتف بشكل نهائي، يمكن الاستفادة من خدمات التخزين السحابي التي تتيح حفظ الصور على الإنترنت مع إمكانية الوصول إليها في أي وقت. وتعد خدمات مثل Google Photos وiCloud من أشهر الخيارات المتاحة، حيث يمكن رفع الصور تلقائيًا إلى السحابة ثم إزالة النسخ المخزنة على الهاتف لتوفير مساحة إضافية.

إزالة التطبيقات غير الضرورية

يحتفظ كثير من المستخدمين بتطبيقات لم يستخدموها منذ فترة طويلة، وبعضها يشغل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف، خاصة الألعاب والتطبيقات الحديثة. لذلك فإن مراجعة قائمة التطبيقات وحذف غير المستخدم منها يعد من أسرع الطرق لتوفير مساحة تخزين إضافية.

التخلص من مقاطع الفيديو غير المهمة

عادة ما تستهلك مقاطع الفيديو مساحة أكبر بكثير من الصور، خصوصًا إذا تم تصويرها بجودة عالية مثل 4K. ولهذا يُنصح بمراجعة الفيديوهات المخزنة على الهاتف وحذف غير الضروري منها أو نقلها إلى التخزين السحابي أو جهاز كمبيوتر للاحتفاظ بها دون شغل مساحة الهاتف.

استخدام تطبيقات تنظيم التخزين

هناك العديد من التطبيقات التي تساعد المستخدمين على إدارة مساحة الهاتف بذكاء، حيث تقوم بتحليل الملفات واكتشاف الصور المكررة أو لقطات الشاشة القديمة والملفات غير المهمة. ومن أبرز هذه التطبيقات Files by Google الذي يوفر أدوات سهلة لتنظيف الهاتف وتحسين إدارة التخزين.

تقليل حجم الصور مستقبلاً

يمكن أيضًا تقليل استهلاك المساحة في المستقبل عبر ضبط إعدادات الكاميرا لتصوير الصور أو الفيديو بدقة أقل عند عدم الحاجة إلى جودة عالية، كما توفر بعض التطبيقات خيارات لضغط الصور وتقليل حجمها دون التأثير بشكل كبير على جودتها.

تنظيم الملفات بشكل دوري

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن أفضل وسيلة لتجنب مشكلة امتلاء مساحة الهاتف هي إدارة التخزين بانتظام، من خلال حذف الملفات غير المهمة أولًا بأول، ونقل الصور والبيانات المهمة إلى السحابة أو إلى جهاز تخزين خارجي، ما يساعد على الحفاظ على أداء الهاتف وتجنب امتلاء الذاكرة.