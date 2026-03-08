قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
توتر وخلافات بين الحرس الثوري والرئيس الإيراني بعد اعتذاره لدول الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

7 حيل بسيطة لاستعادة مساحة هاتفك دون فقدان صورك المهمة

7 حيل بسيطة لاستعادة مساحة هاتفك دون فقدان صورك المهمة
7 حيل بسيطة لاستعادة مساحة هاتفك دون فقدان صورك المهمة
ولاء خنيزي

تعد مشكلة امتلاء مساحة التخزين في الهواتف الذكية من أكثر المشكلات التي يواجهها المستخدمون، خاصة مع تزايد عدد الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات التي يتم تحميلها يوميًا. وغالبًا ما يضطر البعض إلى حذف الصور لتوفير مساحة إضافية، رغم أنها تمثل لحظات وذكريات لا يمكن تعويضها. لكن خبراء التقنية يشيرون إلى وجود عدة حلول فعالة تساعد على استعادة مساحة التخزين دون الحاجة إلى حذف الصور المهمة.

مسح الملفات المؤقتة للتطبيقات

تحتفظ العديد من التطبيقات بملفات مؤقتة تُعرف باسم “الكاش” بهدف تسريع عملها وتحسين الأداء، إلا أن تراكم هذه الملفات بمرور الوقت قد يستهلك جزءًا كبيرًا من مساحة الهاتف.
وفي هواتف أندرويد يمكن حذف هذه الملفات من خلال إعدادات التطبيقات، بينما توفر أجهزة آيفون أدوات مدمجة لإدارة مساحة التخزين وتحديد التطبيقات الأكثر استهلاكًا لها، وهو ما يساعد على تحرير مساحة كبيرة دون التأثير على الصور أو الملفات الشخصية.

الاعتماد على التخزين السحابي

بدلًا من حذف الصور من الهاتف بشكل نهائي، يمكن الاستفادة من خدمات التخزين السحابي التي تتيح حفظ الصور على الإنترنت مع إمكانية الوصول إليها في أي وقت. وتعد خدمات مثل Google Photos وiCloud من أشهر الخيارات المتاحة، حيث يمكن رفع الصور تلقائيًا إلى السحابة ثم إزالة النسخ المخزنة على الهاتف لتوفير مساحة إضافية.

إزالة التطبيقات غير الضرورية

يحتفظ كثير من المستخدمين بتطبيقات لم يستخدموها منذ فترة طويلة، وبعضها يشغل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف، خاصة الألعاب والتطبيقات الحديثة. لذلك فإن مراجعة قائمة التطبيقات وحذف غير المستخدم منها يعد من أسرع الطرق لتوفير مساحة تخزين إضافية.

التخلص من مقاطع الفيديو غير المهمة

عادة ما تستهلك مقاطع الفيديو مساحة أكبر بكثير من الصور، خصوصًا إذا تم تصويرها بجودة عالية مثل 4K. ولهذا يُنصح بمراجعة الفيديوهات المخزنة على الهاتف وحذف غير الضروري منها أو نقلها إلى التخزين السحابي أو جهاز كمبيوتر للاحتفاظ بها دون شغل مساحة الهاتف.

استخدام تطبيقات تنظيم التخزين

هناك العديد من التطبيقات التي تساعد المستخدمين على إدارة مساحة الهاتف بذكاء، حيث تقوم بتحليل الملفات واكتشاف الصور المكررة أو لقطات الشاشة القديمة والملفات غير المهمة. ومن أبرز هذه التطبيقات Files by Google الذي يوفر أدوات سهلة لتنظيف الهاتف وتحسين إدارة التخزين.

تقليل حجم الصور مستقبلاً

يمكن أيضًا تقليل استهلاك المساحة في المستقبل عبر ضبط إعدادات الكاميرا لتصوير الصور أو الفيديو بدقة أقل عند عدم الحاجة إلى جودة عالية، كما توفر بعض التطبيقات خيارات لضغط الصور وتقليل حجمها دون التأثير بشكل كبير على جودتها.

تنظيم الملفات بشكل دوري

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن أفضل وسيلة لتجنب مشكلة امتلاء مساحة الهاتف هي إدارة التخزين بانتظام، من خلال حذف الملفات غير المهمة أولًا بأول، ونقل الصور والبيانات المهمة إلى السحابة أو إلى جهاز تخزين خارجي، ما يساعد على الحفاظ على أداء الهاتف وتجنب امتلاء الذاكرة.

مساحة الهاتف مساحة التخزين الصور صور الهاتف الهواتف الذكية حذف الصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد