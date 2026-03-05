بالخطأ.. أبل تكشف عن اسم MacBook Neo قبل طرحه رسميًا

في تطور لافت، بدا أن Apple كشفت عن اسم حاسوبها المحمول منخفض التكلفة المرتقب قبل موعد الإعلان الرسمي، بعدما ظهرت وثيقة تنظيمية على موقع الشركة تتضمن اسم MacBook Neo. ورصد موقع MacRumors رابطًا يحمل التسمية الجديدة مرفقًا برقم الطراز A3404، ما عزز التكهنات بأن الجهاز قيد التجهيز للإطلاق قريبًا.

فئة سعرية أقل من MacBook Air

المعطيات الأولية تشير إلى أن MacBook Neo قد يأتي بسعر أدنى من MacBook Air، في خطوة تستهدف الطلاب والمستخدمين الباحثين عن جهاز عملي بتكلفة مناسبة. وتُعد هذه الاستراتيجية – إذا تأكدت – محاولة لتوسيع حضور الشركة في الشريحة الاقتصادية من سوق الحواسيب المحمولة.

تسريبات حول المواصفات

بحسب ما يتداول في التقارير التقنية، قد يعتمد الجهاز على معالج A18 Pro المستخدم في iPhone 16 Pro، وهو ما يشير إلى توجه غير تقليدي بالاستفادة من معالجات الهواتف الذكية في أجهزة الحاسوب. كما يُتوقع أن يضم شاشة بقياس 12.9 بوصة، وهيكلًا معدنيًا من الألومنيوم بتصميم نحيف.

وفيما يخص السعر، تتراوح التقديرات بين 599 و799 دولارًا، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت. وتشير التسريبات كذلك إلى احتمالية طرحه بألوان متعددة مثل الأصفر والأخضر والأزرق والوردي، ما يمنحه طابعًا عصريًا موجّهًا لفئة الشباب.

دلالات اختيار اسم “Neo”

يرى مراقبون أن اعتماد اسم “Neo” يعكس توجهًا تسويقيًا مختلفًا، يمنح الجهاز هوية مستقلة داخل عائلة ماك، دون العودة إلى التسميات التقليدية التي استخدمتها الشركة سابقًا. ويعزز ذلك الانطباع بأن المنتج يستهدف شريحة جديدة بسعر ومواصفات مختلفتين.

توسع محتمل في الشريحة الاقتصادية

إذا صحت هذه المعلومات، فقد يمثل MacBook Neo خطوة استراتيجية من Apple لتعزيز تنافسيتها في فئة الحواسيب المحمولة منخفضة التكلفة، وجذب مستخدمين جدد إلى منظومتها، خاصة أولئك الذين يمتلكون هواتف آيفون ويرغبون في اقتناء جهاز ماك بسعر أقل.