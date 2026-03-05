قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

حصوات الكلى في الصدارة.. 7 إشارات لارتفاع حمض اليوريك يجب الانتباه لها

ولاء خنيزي

يرتبط ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم بعدد من المشكلات الصحية المؤلمة، أبرزها النقرس وتكوّن حصوات الكلى، وقد يمتد تأثيره ليصل إلى مضاعفات مزمنة تمس كفاءة الكليتين. ويكمن الخطر في أن كثيرًا من المصابين لا يدركون وجود الخلل إلا مع ظهور أعراض حادة، ما يجعل التعرف على العلامات المبكرة أمرًا ضروريًا لتفادي المضاعفات، بحسب ما نشره موقع “Healthsite”.

ما طبيعة حمض اليوريك؟

حمض اليوريك مركب ينتجه الجسم عند تكسير مواد تُعرف بالبيورينات، وهي موجودة في بعض الأطعمة ويصنعها الجسم أيضًا بشكل طبيعي. في الحالة الطبيعية، يذوب الحمض في الدم وتقوم الكليتان بتصفيته وإخراجه عبر البول. لكن في حال زيادة إنتاجه أو ضعف قدرة الكلى على التخلص منه، ترتفع نسبته في الدم فيما يُسمى بفرط حمض اليوريك، ما يؤدي إلى ترسب بلوراته في المفاصل أو المسالك البولية.

علامات تدل على ارتفاع حمض اليوريك

أولًا: نوبات ألم حادة في المفاصل
يُعتبر الألم المفاجئ، خاصة في إصبع القدم الكبير، من أبرز المؤشرات. وينتج عن تراكم البلورات داخل المفصل، ما يسبب التهابًا شديدًا قد يوقظ المريض من نومه ليلًا. وقد تمتد الإصابة مع الوقت إلى الركبتين والكاحلين والمعصمين.

ثانيًا: احمرار وسخونة بالمفصل
تظهر المنطقة المصابة بلون أحمر واضح وتصبح أكثر دفئًا وحساسية عند اللمس، نتيجة الالتهاب المصاحب لترسب البلورات.

ثالثًا: تيبس وصعوبة في تحريك المفصل
قد يؤدي الالتهاب المتكرر إلى تصلب المفصل وتقييد حركته، وفي حال إهمال العلاج قد يحدث تلف دائم في الأنسجة المفصلية.

رابعًا: تورم ملحوظ في القدمين
تُعد القدمان من أكثر المناطق عرضة للتأثر، حيث قد يصبح المشي أو ارتداء الأحذية مؤلمًا بسبب التورم والحساسية الزائدة.

خامسًا: ظهور ترسبات صلبة تحت الجلد
في الحالات المزمنة، قد تتكون كتل صغيرة من بلورات حمض اليوريك، تُلاحظ غالبًا حول المفاصل أو في المرفقين والأذنين، وهي علامة على استمرار ارتفاع مستواه لفترة طويلة.

سادسًا: تكرار الإصابة بحصوات الكلى
ارتفاع الحمض قد يؤدي إلى تبلوره في المسالك البولية، ما يسبب حصوات مؤلمة يصاحبها ألم حاد في أسفل الظهر أو البطن، وقد يظهر دم في البول أو شعور بالغثيان.

سابعًا: شعور دائم بالتعب والإجهاد
يمكن أن يتسبب الالتهاب المزمن الناتج عن ارتفاع حمض اليوريك في إرهاق عام وشعور بعدم الراحة، نتيجة الضغط المتواصل على أجهزة الجسم، خاصة الكليتين.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يوصي الأطباء بضرورة إجراء فحص طبي عند تكرار آلام المفاصل أو ظهور أعراض حصوات الكلى. ويمكن الكشف عن مستوى حمض اليوريك من خلال تحليل دم بسيط، ما يتيح بدء العلاج مبكرًا وتجنب مضاعفات مثل النقرس المزمن أو تدهور وظائف الكلى.

