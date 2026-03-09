قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

من مدرب مؤقت إلى قائد لمشروع الانتصارات.. معتمد جمال يقود الزمالك نحو إنجاز تاريخي في الدوري

معتمد جمال
معتمد جمال

لم يكن كثيرون يتوقعون أن يتحول معتمد جمال خلال فترة قصيرة إلى أحد أبرز عناوين النجاح داخل نادي الزمالك هذا الموسم بعدما قاد الزمالك إلى سلسلة نتائج قوية أعادت الفارس الأبيض إلى قمة المنافسة على لقب الدوري المصري في وقت كان الفريق يبحث فيه عن الاستقرار الفني واستعادة الثقة.

ونجح المدرب الوطني في استثمار حالة الانسجام داخل الفريق ليقود الزمالك إلى صدارة جدول الترتيب بالتزامن مع مواصلة مشواره القاري بنجاح بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية ليؤكد أن الفريق يعيش واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم.

وجاء الانتصار الأخير للزمالك على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد ليؤكد استمرار هذه الحالة الإيجابية حيث رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول الترتيب متفوقًا على الأهلي وبيراميدز صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 40 نقطة لكل منهما.

سلسلة انتصارات

النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك لم تأت من فراغ بل تعكس حالة فنية مميزة يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة حيث وصل إلى ثمانية انتصارات متتالية في مسابقة الدوري المصري.

وبدأت هذه السلسلة تحت قيادة المدير الفني السابق أحمد عبد الرؤوف حين تفوق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة.

ومع تولي معتمد جمال المسؤولية الفنية واصل الفريق انتصاراته بالفوز على سموحة بهدف دون رد في الجولة الرابعة عشرة قبل أن يتغلب على بتروجيت بهدفين دون مقابل في الجولة السادسة عشرة.

وتصاعدت قوة الزمالك الهجومية في الجولة السابعة عشرة عندما حقق فوزًا مثيرًا على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة.

واستمر الزمالك في تحقيق الانتصارات بالفوز على زد بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشرة ثم بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة العشرين قبل أن يكرر السيناريو ذاته أمام الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين.

خطوة واحدة نحو انتصار تاسع

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري وهي المباراة التي قد تمنح الفريق الأبيض فوزه التاسع على التوالي في المسابقة.

وإذا نجح الزمالك في تحقيق الانتصار سيواصل معتمد جمال الاقتراب خطوة جديدة من معادلة أحد الأرقام التاريخية في مسيرة النادي بالدوري المصري وهو ما يعكس التأثير الكبير للمدرب على أداء الفريق منذ توليه المهمة.

حلم معادلة الرقم التاريخي

وفي حال واصل الزمالك سلسلة انتصاراته خلال المباريات المقبلة سيكون معتمد جمال على موعد مع فرصة معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية للفريق في موسم واحد بالدوري.

وسبق للزمالك أن حقق 10 انتصارات متتالية في ثلاث مناسبات عبر تاريخه في المسابقة المحلية كانت الأولى خلال موسم 1987-1988 تحت قيادة المدرب المصري عصام بهيج.

وتكرر الإنجاز مرة أخرى في موسم 2012-2013 مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا قبل أن يعاد تحقيقه مؤخرًا في موسم 2021-2022 تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويحتاج معتمد جمال إلى الفوز في ثلاث مباريات متتالية مقبلة من أجل معادلة هذا الرقم التاريخي وهو إنجاز سيكون له صدى كبير داخل القلعة البيضاء خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

مدرب يثبت أحقيته بالفرصة

الأداء القوي والنتائج المتتالية التي يحققها الزمالك في الفترة الأخيرة جعلت معتمد جمال يحظى بإشادة واسعة من جماهير الفريق التي ترى أن المدرب الوطني نجح في إعادة الروح إلى اللاعبين وتقديم فريق قادر على المنافسة بقوة.

ومع استمرار الزمالك في صدارة الدوري واقترابه من أرقام تاريخية جديدة تبدو الفرصة سانحة أمام معتمد جمال لتثبيت أقدامه أكثر على رأس القيادة الفنية للفريق وكتابة اسمه بين المدربين الذين تركوا بصمة حقيقية في تاريخ القلعة البيضاء.

معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري الدوري لقب الدوري المصري

