معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في الدوري للابتعاد بالصدارة.

وحذر معتمد جمال اللاعبين من الاسهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية والاستمرار على نفس الروح التي ظهر عليه الفريق في المباريات الأخيرة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل أمام الفريق البترولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.