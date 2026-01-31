الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال ان نادي الاتحاد السكندري، اقترب من التعاقد مع المهاجم الأنجولي مابولولو، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "الاتحاد السكندري يقترب من إعادة مابولولو بعد فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس"

وسبق لـ مابولولو أن خاض تجربة ناجحة مع نادي الاتحاد السكندري في وقت سابق، حيث ترك بصمة قوية مع زعيم الثغر، وهو ما شجع الإدارة على التحرك لإعادته من جديد والاستفادة من خبراته الفنية.

وشارك مابولولو مع أهلي طرابلس في الموسم الحالي، في 3 مباريات، وسجل هدف، وفي الموسم الماضي، شارك في 26 مباراة، وسجل 19 هدف.

وشارك مابولولو، مع الاتحاد السكندري، في تجربته السابقة، في 85 مباراة، سجل 43 هدف، وصنع 5 أهداف.