قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحصائية كارثية.. الأهلي خاض 31 مباراة هذا الموسم استقبلت شباكه 35 هدفا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام جديدة للقلعة الحمراء في هذا الموسم.

عدد مباريات الاهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق او لا تصدق.. الأهلي خاض ٣١ مباراة هذا الموسم دخل مرماه ٣٥ هدف".

اقترب النادي الأهلي من إسدال الستار على ملف الانتقالات الشتوية بعدما أنهت إدارة الكرة التعاقد مع 6 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول في إطار خطة فنية مدروسة تستهدف الحفاظ على استقرار الفريق قبل استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا والمنافسات المحلية.

ونجح الأهلي في ضم كل من عمرو الجزار من نادي البنك الأهلي وهادي رياض من نادي بتروجت وأحمد عيد من النادي الأهلي والمغربي يوسف بلعمري من نادي الرجاء المغربي إلى جانب استعارة الأنجولي آيلتسين كامويش ومروان عثمان حتى نهاية الموسم مع قيد جميع الصفقات في القائمة الأفريقية بما يضمن جاهزيتها للمشاركة القارية.

وبحسب مصدر مطلع فإن الأهلي بات مقيدا بلوائح الأجانب في ظل اكتمال العدد المسموح به بوجود أليو ديانج وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري ومحمد علي بن رمضان إضافة إلى كامويش وهو ما يمنع ضم أي لاعب أجنبي فوق السن خلال الفترة الحالية.

تحت السن

وأوضح المصدر أن هذا الوضع دفع إدارة الأهلي لتغيير استراتيجيتها في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات والتركيز فقط على اللاعبين تحت السن حيث يحق للنادي قيد ثلاثة لاعبين أجانب من مواليد 2005 أو 2007 شريطة امتلاكهم الخبرة الكافية للتواجد مع الفريق الأول.

مصطفي قابيل

وفي هذا الإطار دخل الأهلي في مفاوضات مع نادي أربيل العراقي لضم اللاعب الشاب مصطفى قابيل إلا أن المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب تمسك النادي العراقي باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم مع وجود محاولات مكثفة من جانب الأهلي لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد.

رفض صفقة الجزائر

كما تراجع الأهلي عن إتمام صفقة الجزائري محمد الأمين رمضاوي مهاجم أتلتيك بارادو رغم دخول اللاعب ضمن الحسابات الفنية في وقت سابق حيث جرت مفاوضات رسمية واتصال مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي بنظيره الجزائري إلا أن المطالب المالية التي تجاوزت 1.5 مليون دولار حالت دون إتمام الصفقة.

نجم الصفاقسي

ولم تقتصر تحركات الأهلي على ذلك إذ استفسر مسؤولو القلعة الحمراء عن مهاجم الصفاقسي التونسي عمر بن علي إلى جانب لاعب شاب يجيد اللعب في مركز قلب الوسط المدافع كما ظهرت مفاوضات مع لاعب ينشط في أحد الدوريات الأوروبية القريبة من الدنمارك أو النرويج مع احتمالية سفر أحد مسؤولي النادي لإتمام الصفقة حال التوصل لاتفاق مبدئي.

إعارة جراديشار

وعلى صعيد الصفقات .. وافق الأهلي على إعارة السلوفيني نيتس جراديشار إلى نادي أويبيشت المجري لمدة 6 أشهر بنية البيع ليتم قيد كامويش بدلًا منه بعدما سبق قيد يوسف بلعمري بدلًا من أشرف داري.

وبذلك يكون الأهلي قد أغلق ملف الصفقات فوق السن بشكل شبه نهائي مكتفيًا بالستة تدعيمات التي أبرمها مع استمرار البحث عن صفقة أو اثنتين فقط تحت السن قبل غلق باب القيد يوم 8 فبراير

الاهلي الزمالك نجوم الرياضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد