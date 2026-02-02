حفل ختام مميز للبطولة العربية للشراع مصر 2026

أُقيم مساء الأحد، حفل ختام مميز للبطولة العربية للشراع لعام 2026، التي استضافتها مصر في الغردقة خلال الفترة من 28 يناير، وحتى الأحد 1 فبراير، بمشاركة أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وشهد حفل الختام حضور الشيخ خليفة عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع، وسعيد زادة الأمين العام للاتحاد العربي للشراع، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وممثلًا عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع وأعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وجميع رؤساء الوفود المشاركة.

وحرص الاتحاد العربي للشراع، برئاسة الشيخ خليفة عبد الله آل خليفة، والاتحاد المصري برئاسة المهندس أحمد حبش على تكريم جميع رؤساء الوفود التي شاركت ومنحهم دروعًا تذكارية، كما تم تكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى.

من جانبه وجه المهندس أحمد حبش، الشكر لجميع المشاركين في البطولة مؤكدًا أنها كانت من أقوى البطولات وشهدت منافسات قوية.

وأكد حبش أن نجاح البطولة نتاج مجهود كبير تم بذله من الجميع، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة لم تتدخر جهدًا للظهور بهذا الشكل الرائع والمشرف، كما وجه شكر خاص إلى البحارة الذين قدموا مجهودًا جبارًا مشددًا أنه بدونهم لم تكن لتظهر هذه البطولة بهذا الشكل الرائع.

وأتم حبش حديثه، بتوجيه الشكر إلى جميع الرعاة الذين يعدون سببًا رئيسيًا وشريكًا أساسيًا في نجاح فعاليات الاتحاد المصري للشراع.

كما حرص الشيخ خليفة عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للعبة، على توجيه الشكر للاتحاد المصري بنجاح البطولة العربية.

وقال آل خليفة: "أهنئ الاتحاد المصري على إقدامه على تنظيم هذه البطولة وخروجها بهذا الشكل الرائع، وإقامة البطولة في الغردقة أضفى لها رونقًا خاصًا".

أتم الشيخ خليفة تصريحاته، بتمني التوفيق للجميع في كل الفعاليات المقبلة.

وتُعد هذه النسخة من البطولة العربية مصر 2026، هي الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي، من حيث عدد اللاعبين والطرازات المشاركة في البطولة، حيث شهدت لأول مرة مشاركة طراز IQ-Foil والكايت.

وشهدت البطولة مشاركة 10 دول عربية وهم، البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، عمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة”.