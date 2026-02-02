قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفل ختام مميز للبطولة العربية للشراع مصر 2026

البطولة العربية للشراع
البطولة العربية للشراع
إسراء أشرف

أُقيم مساء الأحد، حفل ختام مميز للبطولة العربية للشراع لعام 2026، التي استضافتها مصر في الغردقة خلال الفترة من 28 يناير، وحتى الأحد 1 فبراير، بمشاركة أكثر من 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وشهد حفل الختام حضور الشيخ خليفة عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للشراع، وسعيد زادة الأمين العام للاتحاد العربي للشراع، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وممثلًا عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع وأعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وجميع رؤساء الوفود المشاركة.

وحرص الاتحاد العربي للشراع، برئاسة الشيخ خليفة عبد الله آل خليفة، والاتحاد المصري برئاسة المهندس أحمد حبش على تكريم جميع رؤساء الوفود التي شاركت ومنحهم دروعًا تذكارية، كما تم تكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى.

من جانبه وجه المهندس أحمد حبش، الشكر لجميع المشاركين في البطولة مؤكدًا أنها كانت من أقوى البطولات وشهدت منافسات قوية.

وأكد حبش أن نجاح البطولة نتاج مجهود كبير تم بذله من الجميع، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة لم تتدخر جهدًا للظهور بهذا الشكل الرائع والمشرف، كما وجه شكر خاص إلى  البحارة الذين قدموا مجهودًا جبارًا مشددًا أنه بدونهم لم تكن لتظهر هذه البطولة بهذا الشكل الرائع.

وأتم حبش حديثه، بتوجيه الشكر إلى جميع الرعاة الذين يعدون سببًا رئيسيًا وشريكًا أساسيًا في نجاح فعاليات الاتحاد المصري للشراع.

كما حرص الشيخ خليفة عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد العربي للعبة، على توجيه الشكر للاتحاد المصري بنجاح البطولة العربية.

وقال آل خليفة: "أهنئ الاتحاد المصري على إقدامه على تنظيم هذه البطولة وخروجها بهذا الشكل الرائع، وإقامة البطولة في الغردقة أضفى لها رونقًا خاصًا".

أتم الشيخ خليفة تصريحاته، بتمني التوفيق للجميع في كل الفعاليات المقبلة.

وتُعد هذه النسخة من البطولة العربية مصر 2026، هي الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي، من حيث عدد اللاعبين والطرازات المشاركة في البطولة، حيث شهدت لأول مرة مشاركة طراز IQ-Foil والكايت.

وشهدت البطولة مشاركة 10 دول عربية وهم، البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، عمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة”.

البطولة العربية للشراع البطولة العربية للشراع مصر 2026 بطولة الشراع الشراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سفيرة الاتحاد الأوروبي

محافظ قنا وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إدارة المخلفات الصلبة بـ"قوص"

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة مسهلة الابتدائية المشتركة بتكلفة 9.1 مليون جنيه

صورة أرشيفية

الغربية.. إزالة 20 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد