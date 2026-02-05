قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الرياضة ومحافظا الوادي الجديد ومطروح يشهدون فعاليات معرض المنتجات الحرفية والتراثية للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات معرض المنتجات الحرفية والتراثية للشباب، وملتقى توظيف مصر، الذي أُقيم بالتعاون مع شركة كير مصر ومايكروسوفت، ضمن الجولة التفقدية بالصالة المغطاة.

كما شملت الجولة فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وقوافل "حياة كريمة" بمراكز الشباب بالمحافظة، ومبادرة "خطوة نحو حياة أفضل"  إلى جانب أنشطة جوالة مراكز الشباب والهلال الأحمر التي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا متكاملًا لدعم الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أهمية ربط الشباب بسوق العمل، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الشباب في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالدور الحيوي لمراكز الشباب في تنمية قدرات الشباب، مؤكدًا دعم المحافظة المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن اعتزازه بمشاركة المحافظة في هذه الفعاليات، مشددًا على حرص مطروح على توفير الدعم الكامل للشباب، وتمكينهم في مختلف المجالات، واستثمار طاقاتهم في أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية تعكس روح الابتكار والمواطنة الصالحة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة "شيني" بالقليوبية.. صور

وزير البترول يكرم فريق توطين إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة

إنتاج مادة كيميائية لآبار البترول تضاهي المستوردة.. وزير البترول يكرم فريق التوطين

حصاد وزارة قطاع الأعمال العام في يناير الماضي

نشاط مكثف لوزارة قطاع الأعمال العام خلال يناير الماضي.. صور

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد