تحديد موعد عودة بونو للهلال بعد إصابته

كشفت تقارير صحفية عن موعد العودة المحتملة للحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال، للمشاركة مع الفريق بعد غيابه المؤقت عن التدريبات الجماعية.

وتغيب بونو عن تدريب الأحد، مكتفياً بجلسة علاجية للتعافي من آلام طفيفة، ما أثار تساؤلات حول جاهزيته لمباريات الفريق المقبلة، خاصة في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية على الزعيم.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن الفحوصات الطبية أثبتت جاهزية بونو البدنية، وأن الإصابة التي شعر بها مؤخراً في الكتف بسيطة ولا تستدعي أي قلق، مشيرة إلى أنه لن يحتاج لإجراء أي فحوصات إضافية قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وقرر الجهاز الفني والإداري استبعاد الحارس من مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي المقررة مساء الاثنين ضمن دوري أبطال آسيا، بهدف منحه راحة إضافية وضمان العودة الآمنة للملاعب.

وتوقعت التقارير أن يكون بونو جاهزًا للمشاركة بشكل كامل مع الهلال في لقاء الاتفاق يوم 13 فبراير ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، حيث ستشكل عودته دفعة معنوية كبيرة للفريق بفضل خبرته وقدراته الفنية، خاصة في المباريات الحاسمة.