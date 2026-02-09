من يعوض رحيل ناصر ماهر واقتراب اعتزال عبدالله السعيد.. أحمد الطيب يكشف

كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب عن افضل تعويض بعد رحيل ناصر ماهر واقتراب عبدالله السعيد من الاعتزال في الزمالك.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"افضل تعويض لرحيل ماهر ناصر و اقتراب عبدالله السعيد من الاعتزال. و المزاج المتقلّب / لأحمد حمدى و وعدم استمرارية /ادم كايد ".

واضاف الطيب :"الحل الموهوب / محمد ابراهيم و مع نهاية عقده آخر هذا الموسم و لمدة سنتين على الأقل يكون إضافة عظيمة للزمالك هو ابن و نجم و قائد عظيم إضافة ".



وقد حذر وائل القباني نجم الكرة المصرية، مسؤولي نادي الزمالك من فكرة الموافقة على بيع بعض العناصر الأساسية في فريق الزمالك الأول لكرة القدم بعد رحيل ناصر ماهر.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: هل الموافقة على بيع ناصر ماهر واحتمالية رحيل دونجا سيسهم في حل أزمات نادي الزمالك، أنا لا اعتقد ذلك.