إعلان قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة المشارك ببطولة أفريقيا
أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة قائمة المنتخب الوطني "رجال وسيدات" المشاركة ببطولة أفريقيا للكبار المقامة بالمغرب خلال الفترة من 18 وحتى 25 أكتوبر الجاري.
وتضم قائمة الرجال: عمر عصر ومحمد البيلي ومحمود أشرف حلمي ويوسف عبدالعزيز وبدر مصطفى وياسين ياسر.. فيما تضم قائمة السيدات كلا من : دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي وهند فتحي وفريدة بدوي.
والمدربون:.هشام إسماعيل "مدرب هنا جودة" ومجدي سلامة، مدربا، وأحمد صالح ، المدير الفني، ويرأس البعثة أشرف عبدالفتاح، عضو مجلس ادارة الاتحاد .