حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد وأحمد فتحي يعتزلان بقميص الأهلي

أعرب حسام غالي كابتن الأهلي السابق عن حزنه بسبب رحيل عدد من اللاعبين الذين ارتبط بهم خلال فترات وجودهم داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أنه كان يتمنى استمرارهم مع الفريق وإنهاء مسيرتهم الكروية داخل القلعة الحمراء.

وقال حسام غالي، خلال تصريحات تلفزيونية: «الناس اللي بحبها مبحبش إنهم يمشوا من الأهلي إطلاقًا، وكنت بتمنى يكملوا ويعتزلوا في الأهلي، زي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي، خصوصًا إنهم لاعيبة كبار وشخصيات كويسة».

وأوضح غالي أنه كان يفضل بقاء هؤلاء اللاعبين داخل الأهلي، نظرًا إلى تقديره لهم على المستويين الفني والإنساني، مشيرًا إلى أنهم من الأسماء التي كان يتمنى استمرارها مع الفريق حتى نهاية مشوارها الكروي.