باريس سان جيرمان يترقب موقف حكيمي ومينديز قبل موقعة البايرن

كشفت تقارير إعلامية عن موقف الثنائي أشرف حكيمي ونونو مينديز من المشاركة مع باريس سان جيرمان في مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط ترقب لحسم جاهزيتهما قبل اللقاء الحاسم.

وكان باريس سان جيرمان حقق فوزًا مثيرًا على بايرن ميونخ بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف النهائي، لكن المباراة شهدت تعرض أشرف حكيمي للإصابة في الدقائق الأخيرة، بعدما شعر بآلام أثارت القلق بشأن إمكانية لحاقه بمباراة العودة.

وبحسب الصحفي الفرنسي فابريس هوكينز، فإن الفحوصات الأولية استبعدت تعرض حكيمي لتشنج عضلي بسيط، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لحسم موقفه النهائي. وفي حال كانت الإصابة طفيفة، سيشارك اللاعب بشكل طبيعي أمام بايرن، أما إذا تبينت خطورة الإصابة، فقد يعتمد الجهاز الفني على وارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن.

وفي السياق ذاته، أشار هوكينز إلى أن نونو مينديز، الذي غادر مباراة الذهاب مصابًا وشارك بدلًا منه لوكاس هيرنانديز، من المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة الإياب، ما لم تظهر أي تطورات جديدة بشأن حالته البدنية.

وتترقب جماهير باريس سان جيرمان الموقف النهائي للثنائي، في ظل أهمية المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، والتي ستحسم هوية المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.